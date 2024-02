En la Huasteca no hay agua, y las pipas no llegan

La realidad alcanzó a la huasteca potosina, donde aparentemente lo último que faltaría sería agua porque llueve seguido, tiene ríos, humedad y otras condiciones, pero ya escasea en las casas que no tienen aljibe, muchas tampoco tienen tinacos ni donde almacenarla, además de que las pipas no entran a las colonias por las condiciones de las calles.

La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán señaló que no se trata de generar alarma pero se requiere que el tema de la falta de agua sea el número uno en la agenda pública, que las instancias de gobierno asuman acciones tendientes a abordar esta situación y tratar de aminorarla lo más que se pueda, porque tiende a complicarse.

“Es muy lamentable que desde el Gobierno Federal no exista una línea de acción y no exista una partida presupuestal que debe de atender a este gran tema. Esto va más allá de temas políticos y temas de tiempos electorales; es un tema de urgencia, deben existir políticas públicas que estén atacando esta problemática de la crisis hídrica que existe en todo el país”, señaló.

La diputada Flores Almazán expuso que “San Luis Potosí no se queda fuera y la falta de recursos y de apoyos para el estado y para los municipios, es de verdad lamentable. Soy de la Huasteca Potosina y desde hace dos años lo he dicho: ya no hay agua; los accesos y los caminos están muy lastimados”.

“La manera como vivimos no permite que las pipas siquiera tengan acceso a las viviendas y aunque tuvieran acceso, no estamos preparados ni con piletas ni con artículos para poder almacenarlos. Es un tema grave, es un tema que debe de estar en la agenda como el número uno en todos los gobiernos”, manifestó.

Añadió que “no debemos de olvidar la responsabilidad que cada uno de quienes estamos en política tenemos y la atención de quienes están al frente de las administraciones municipales, es seguir atendiendo”.