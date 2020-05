En espera de un trasplante 159 pacientes en SLP

Son 159 pacientes en San Luis Potosí, los que están a la espera de ser intervenidos para un trasplante renal y 58 de córnea, sus casos tuvieron que esperar debido a que a nivel nacional e internacional, este tipo de operaciones se mantienen en suspenso debido a la contingencia sanitaria en que nos encontramos de Covid-19.

Tayde Grisell Monsiváis, coordinadora del Centro Estatal de Trasplantes, CETRA, reconoció que los pacientes que están en espera de un órgano, son tanto de donante vivo como de donante fallecido.

“Las recomendaciones de organismos nacionales como lo son el Centro Nacional de Trasplantes y la Sociedad Mexicana de Trasplantes, e internacionales en voz de la Organización Mundial de la Salud, OMS, son precisas al mantener sólo los trasplantes considerados de Urgencia Cero (aquellos en los que el receptor tiene riesgo de fallecimiento si no recibe el trasplante en las siguientes 72 horas)”.

Tratándose de una urgencia de trasplantes, deberá descartarse previamente que exista infección por Covid-19 en el donante y receptor para proceder, así como mantener protocolos estrictos de aislamiento que disminuyan el riesgo de contagio.

La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado y el CETRA, evitan en este momento la exposición de pacientes a un riesgo y se espera que en las próximas semanas existan las condiciones adecuadas para reanudar las actividades de donación y trasplante.

Cabe apuntar que durante este año, el 2020, a través de la coordinación del CETRA, se lograron 16 trasplantes de riñón y 39 de córnea, operaciones que se dieron justo antes del inicio de la pandemia de Coronavirus.

En San Luis Potosí, las instituciones que tienen autorización para la procuración y trasplante son el Hospital del Centro Médico del Potosí, Sociedad de Beneficencia Española A.C, Hospital Central

"Dr. Ignacio Morones Prieto", Centro de Oftalmología J. A. Castañón, Laser San Luis SA de CV, Bancos de Tejidos Oculares de San Luis Potosí, Hospital Gneral de Zona no. 50, Hospital General de Valles, Hospital General de Zona con medicina familiar no. 1, Hospital Lomas de San Luis Internacional, Médica Quirúrgica Ambulatoria S.A, Oftalmología Potosina Avanzada S.A. de C.V, Star medica, S. A. de C. V. (hospital San Luis Potosí) y el Hospital General de Soledad.