En el SEER reconocen retraso de sueldos de trabajadores

El director general del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, Crisógono Sánchez Lara, reconoce adeudos en el sueldo de trabajadores de ese organismo educativo; la razón obedece a que "el recurso no ajusta".

Los trabajadores han estado protestando en el edificio del SEER por los sueldos pendientes y además exigen certeza laboral, ya que al parecer el retraso proviene desde hace seis meses.

Los quejosos se han reunido con el director general para expresarle su desesperación por la falta de respuesta por parte de las autoridades, que al parecer se han visto indolentes porque llevan meses sin recibir sueldos y otros conceptos. La molestia principal se origina, debido a que nunca les han comunicado si hay presupuesto para la dispersión de los conceptos pendientes que según el SEER ya están autorizados, pero que no han sido cubiertos en su totalidad.

Los denunciantes han aseverado que han laborado desde el mes de agosto pasado en sus planteles sin recibir sueldo alguno y amenazan con no presentarse a las aulas de continuar esta situación.

Entre los conceptos pendientes se destacan el pago de interinatos, salarios, prejubilatorios, entre otros.

Por su parte, Crisógono Sánchez Lara, contestó que "ahorita tengo reunión con el secretario de Finanzas, el problema es que a veces se devora un poco el pago, no hay objeción por parte del gobierno de pagar, el problema es que a veces el recurso no ajusta, y nosotros lo entendemos y a veces los compañeros nos entienden y a veces no, en que de manera esporádica vamos pagando y vamos a salir de todas las deudas que tenemos".

Reconoció que son cerca de 500 maestros los que se encuentran en esta condición, y argumentó que también el retraso obedece a que se tienen que hacer una serie de procedimientos ante la Oficialía Mayor para darse de alta como parte de la burocracia magisterial.