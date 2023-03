En el marco del 8M en el Ayuntamiento, Rosario Marín se presenta en SLP

Rosario Marín compartió este sábado su historia de vida, de lucha, de esfuerzo, de éxito, y aplaudió la participación de la mujer para hacer y dejar un mundo mejor; en lo económico, recomendó no invertir dinero en criptomonedas. “No hay leyes que protejan a los inversionistas; si quieres invertir, ten la seguridad completa que tu dinero lo puedes ver”, aseveró.

“Hay mujeres que se desvelan y se esfuerzan por dejar a sus comunidades mejor, a sus empresas, y a sus familias; a lo mejor no hacemos grandes cosas, pero con lo que tú haces, con el fruto de tu labor, dejas el mundo mejor para tus hijos”, señaló, y les pidió cumplir con esa misión, hacerlo con amor y con ahínco.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Nacida en México y llegada a Estados Unidos a los 14 años, Marín destacó en el ámbito político de aquella nación cuando fue nombrada Tesorera en el gobierno de George Bush –los dólares llevan su firma, presumió en su conferencia-, pero ya había ocupado antes otros cargos, como alcalde de una ciudad de California, entre otros.

En su conferencia “Una líder entre dos mundos”, a invitación del Ayuntamiento capitalino en el marco de las actividades por el 8M, recordó las vicisitudes que ha atravesado en lo personal, en lo laboral, en lo familiar; relató cómo en un momento de su vida pidió a Dios que ya no la dejara despertar, pero al final logró superar muchos obstáculos, personales y laborales.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Habló de los valores para alcanzar las metas. “No se trata de tomar clases, sino que es cuestión de valores, de creencias”; pidió siempre hacer lo correcto, dar lo mejor de sí. “Si haces lo correcto vas a poder ver de frente a la gente que amas”, aseveró.

En su historia de vida, pasó por los episodios con su hijo con síndrome de Down y otras enfermedades, su familia.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Recordó, inclusive, cuando el presidente Bush, el hombre más importante del mundo, agradeció a su padre –un conserje de edificios-, en una visita a la Casa Blanca, los sacrificios que hizo para que su hija llegara a donde llegó. “Hay que tratar a la gente con respeto”, señaló y dijo que esa es otros de los valores que deben permanecer.

En conferencia de prensa, lamentó que Donald Trump pretenda ir de nueva cuenta por la presidencia de los Estados Unidos –“es una vergüenza mundial”, dijo-; “es su derecho espero que no llegue, es el costo de la democracia podemos elegir cualquier persona, y ya lo hicimos…”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Consideró que, para el partido republicano, Ron de Santis sería el mejor candidato, pero resaltó también las posibilidades que tiene Nikki Haley, ex gobernadora del sur de Carolina que “es una mujer muy hábil”; sin embargo, “el problema con ella es que estuvo en la administración del ex presidente Trump; va a ser difícil despegarse de ese legado”.

Como conocedora también de la economía mundial, Marín pidió no invertir en criptomonedas. “No te metas en eso; es muy volátil y como no hay leyes para protección de estas monedas, es fácil, que así como suben bajan. No se debe invertir hasta que tengamos los sistemas de protección al consumidor, que hoy no los hay”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Del llamado superpeso mexicano, mencionó que hay industrias a las que les conviene que tenga menor valor y hay otras que no les conviene, por lo que la cuestión es balancearlo. “Las políticas fiscales deben buscar ese balance para que no sufran unos y no acaparen otros”, citó.