En el aire, protesta de Marcelino Rivera como diputado

El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral que ordenó al Congreso del Estado tomarle protesta como diputado al panista Marcelino Rivera en un plazo de 48 horas a partir del miércoles, se encuentra en el aire, porque no aparece agendada en la sesión de este viernes.

El presidente de la Directiva diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno dijo que está en vías de cumplimiento, el diputado Enrique Ortíz que tomó protesta en lugar de Marcelino al ser su suplente dijo que acatará cualquier decisión del Poder Legislativo y el presidente del TEE Victor Juárez advirtió que si no le toman protesta, los diputados podrían ser acreedores a medidas de apremio que van de una multa hasta la inhabilitación.

La toma de protesta no aparece agendada en la sesión ordinaria de este viernes, porque la notificación de la autoridad electoral llegó al Poder Legislativo cuando ya estaba integrado el orden del día y publicada la Gaceta Parlamentaria, dijo Badillo Moreno.

“Pasadas las dos de la tarde del miércoles se recibió la notificación que se pasó al área jurídica para que se haga el análisis correspondiente, “vamos a ver los pormenores, nos encontramos en vía de cumplimiento y definiremos el camino que vamos a tomar en términos de la ley porque también tenemos notificaciones sobre resoluciones de nivel federal que están pendientes”.

Expuso que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado emitió un dictamen que está firme y hay un órgano colegiado federal que ya se pronunció, “es un galimatías entre lo electoral y lo administrativo”.

El secretario en funciones de magistrado presidente del TEE Víctor Nicolás Juárez Aguilar advirtió que “si no le toman protesta los diputados, podrán ser acreedores a medidas de apremio establecidas en la Ley Electoral que en su oportunidad vamos a valorar, es aventurado en este momento hacer mayores pronunciamientos, no tenemos certeza porque está ocurriendo el plazo de 48 horas”.

Adelantó que esas sanciones “van desde una multa hasta una inhabilitación en función de los sujetos que incurran en estas faltas administrativas”.

Insistió en que la resolución del TEE a favor de Marcelino Rivera, se basó en la violación a sus derechos políticos electorales, porque en tanto no haya una sanción firme que lo inhabilite, es decir, que no admita algún recurso extra, entonces no se puede decir que está inhabilitado.

El diputado Enrique Ortiz, que tomó protesta como suplente de Marcelino Rivera, señaló que “hasta en tanto no se me notifique, acataré instrucciones; de entrada sigo concentrado en mis responsabilidades hasta que el propio Congreso no me notifique de manera oficial”.

Insistió en que “mientras no se me notifique sigo con mis responsabilidades; el tema es entre la institución, Marcelino y el Tribunal”. Por lo pronto, expuso, sigue siendo panista.