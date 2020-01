En duda, veracidad de vídeo en caso Xiomara

El video con el que la Fiscalía General anunció que se prueba que la muerte de Xiomara obedeció a un accidente, no muestra el tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos, además de que puede estar editado, señaló Julio Ceballos Alonso, investigador privado de la familia de la víctima.

Luego de que este jueves la Fiscalía General reveló que obtuvo un video en el cual se probaría que un accidente vial causó la muerte de Xiomara el pasado 27 de diciembre, Julio Ceballos indicó que ya conoce el contenido del video y, está a la espera de una copia para enviarlo a que le hagan peritajes y determinar su autenticidad, ya que “existe la posibilidad de que sea editado porque hay unas pausas muy extrañas”.

Precisó que en el video “se ve una luz que se identifica como una motocicleta, tiene un arrimón con la barrera de contención y después se ve el cuerpo de Xiomara, como por arte de magia se ve su cuerpo ya abajo, no se ve cayendo”, por lo que en sí, no aclara cómo es que ocurrió la muerte de la joven. Además destacó que en una investigación ordenada por el Ministerio Público, el informe señala que no se localizaron cámaras pertenecientes al C-3 ni al C-4 “tampoco persona física o moral que pudiera haber captado el hecho”.

Aseguró que, además de este video, ni la defensa del imputado ni la Fiscalía han aportado más pruebas, por lo que reprobó – prácticamente– , se exonere al imputado por este video, sobre todo cuando, destacó, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada bajo el protocolo de feminicidio, “y en este caso particular hay antecedente de violencia intrafamiliar durante 11 años”.

El investigador privado indicó que la Fiscalía no le ha mostrado el video a la familia de Xiomara ni a la defensa bajo la justificación de la confidencialidad y secrecía que se debe tener en toda investigación, sin embargo señaló que eso significaría no darlo a conocer al público, pero sí a la familia y a su defensa, por lo que adelantó que si la Fiscalía no lo da a conocer, él lo presentará.