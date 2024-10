En días festivos solo operan 30% de las rutas de transporte colectivo en SL

El servicio de transporte publico urbano en la zona metropolitana debe ofrecerse de forma permanente, durante todo el año, con el fin de garantizar la movilidad de las personas usuarias; así se advirtió desde la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Mientras que el representante de los concesionarios, Margarito Terán López, reconoció que durante los pasados días festivos y puente -por el 15 de septiembre y toma de posesión de la presidencia- el número de camiones disminuyó ante la falta de demanda; “los días hábiles la frecuencia se da con toda normalidad, a pesar de que en ocasiones ni siquiera es redituable”, excusó.

Explicó que durante los días festivos la mayoría de las rutas de transporte urbano se reducen, pero no deja de brindarse el servicio, “la reducción es de hasta 70 por ciento debido a que no hay mucha demanda y aunque en la mayoría de las rutas el punto de equilibrio es de 90 pasajeros por vuelta, en esos días se reduce a 30, lo que no es redituable”.

La inseguridad de usuarios y choferes es otro tema, “después de las 7 u 8 de la noche se sube incluso solo un pasajero, la operación genera mucho más gastos que el pago de un pasaje ya que debe terminarse la vuelta por 10 pesos o menos”.

El también permisionario observó que, aunado a lo anterior, tenemos un déficit de 40 por ciento de operadores, lo que afecta la frecuencia con la que se brinda el servicio a los usuarios, “el personal dejó de trabajar jornadas completas y prefieren trabajos ´menos tensos´ y como operadores del transporte público no se sienten bien remunerados”.

Otra problemática añadió finalmente, es que actualmente existen 400 camiones que cumplieron su vida útil de 10 años, por lo que hemos solicitado un subsidio de gobierno para la adquisición de nuevas unidades ante la falta de liquidez.

De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay mil 200 unidades de transporte público autorizadas y se trabaja bajo el supuesto de que 30% de ellas se encuentran en mantenimiento, por lo que realmente serían 800 las que brindan servicio a toda la zona metropolitana.