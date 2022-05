En capilla ex funcionarios torancistas

A pesar de que la Fiscalía General del Estado, por secrecía, no ha dado a conocer los nombres de los demandados en el caso Red Metro; fuentes de esa instancia de investigación aseguraron que los procesos alcanzarían a ex funcionarios del gobierno de Fernando Toranzo, incluso al propio ex gobernador.

En su momento, el propio titular de la Fiscalía General del Estado reveló que el desarrollo de las investigaciones por los manejos irregulares en la construcción del sistema de transporte público de circulación continua en carril confinado, "podría derivar en la detención de funcionarios públicos estatales involucrados".

Sin embargo, este jueves trascendió que esos funcionarios estatales no serían únicamente del gobierno anterior, encabezado por Juan Manuel Carreras López, sino que alcanzarían a los del gobierno de Fernando Toranzo Fernández e incluso el exgobernador podría -al menos- pisar un juzgado.

De manera oficial se sabe que hay un avance importante en las investigaciones y que está por definirse el monto del daño al erario.

"La cuantificación no ha finalizado, porque considera tanto la ejecución de la obra y materiales no localizados, entre otros", advirtió entonces.

Ruiz Contreras se ha reservado la identidad de los exfuncionarios y también la cantidad de quienes podrían ser presentados ante una autoridad judicial y explicó que será hasta que se pronuncie un juez sobre el caso, cuando podrá determinarse si los responsables podrían pertenecer a la administración Estatal antepasada.

Asimismo si podrán acceder a un acuerdo reparatorio dentro de un juicio abreviado, y así evitar el ingreso a un centro penitenciario.