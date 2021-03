En breve finalizará periodo de vacunación contra la influenza en SLP

Todavía no concluye el proceso de vacunación contra la influenza en San Luis Potosí, dio a conocer el Secretario de Salud del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, quienes virtio que el fármaco no cura el coronavirus.

Los servicios estatales de salud se encuentran a poco tiempo de concluir el periodo de vacunación contra la influenza en el Estado y cumplir con las metas anuales que se tienen. Están superando un 90 por ciento de aplicación en los 58 municipios de San Luis Potosí.

La vacuna comenzó desde antes del mes de octubre de 2020 y llegaron cerca de 89 mil vacunas y al día de hoy se han aplicado 830 mil 700, y todavía se continúa aplicando pues quedan pocas, "ha habido una baja circulación, pero debemos insistir que quienes no se han vacunado lo hagan oportunamente se trata de los grupos de riesgo similares a los del coronavirus".

Llamó a los distintos grupos poblacionales que son beneficiarios para recibir la dosis a que acudan a sus instancias de salud correspondientes, toda vez que ésta, es una enfermedad que también es preocupante.

"Nos comportamos a seguir vacunando a las mujeres embarazadas en este mes y de acuerdo al esquema de vacunación en los menores que tienen de recibir este fármaco, porque cuando hay una persona de seis meses, su esquema completo debe de ser de dos dosis seguimos haciéndolo y continuaremos con grupos de riesgo".

Es sumamente importante la vacunación con respecto a la influenza y se cree que gracias al suministro que se ha hecho en el mundo de este medicamento es que muchos no se contagiaron como en otras épocas "la transmisión fue muy baja y lo que les podemos decir, es que la vacuna contra la influenza, no combate el coronavirus y viceversa, la vacuna contra el covid, no protege contra la influenza, eso sería muy atractivo pero no puede suceder".

