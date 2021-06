En boletas exigen alto al feminicidio en SLP

La anulación del voto en estas pasadas elecciones se hizo presente en las urnas de votación de la entidad, donde diversos funcionarios de casilla manifestaron estar impresionados por los diferentes mensajes que dejaron las y los potosinos en las boletas.

Un claro descontento por los candidatos y por la violencia feminicida que aqueja al Estado potosino, fueron algunas de las manifestaciones que votantes dejaron impresas sobre los rostros de quienes se disputaban el cargo de Gobernación del Estado y Presidencia Municipal.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Así lo refirió Diego Azúa, quiero fungió como funcionario de casilla y quien al momento de realizar el conteo de votos, se enfrentó a una anulación de voto que lo estremeció, pues los nombres de Susana Viramontes, Odalys y Karla Pontigo (víctimas de feminicidio) aparecían cubriendo la boleta.

"Me tocó ser funcionario de casilla, mientras veía que todos compartían su pulgar a mi me gustaría compartirles esta imagen de una boleta".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Probablemente la persona que escribió este mensaje no sabía que yo sería la única persona que lo vería ya que automáticamente va a votos nulos y precisamente no quería pasarlo por alto, no quería que su mensaje no fuera tomado en cuenta y que al anular su voto de esa manera no significara algo".

"Todos tenemos una hermana, una mamá una sobrina, alguien que nos importa que si algo les pasa haríamos lo que fuera necesario para que nunca fueran olvidadas y expresar nuestro mensaje, enojo de alguna manera".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"No sé quien haya sido pero lo comparto para que sepa que su mensaje no sólo fue leído sino que me atrevo a compartirlo ya que de alguna manera servirá más que estando en una bolsa de votos nulos", refiere el ahora exfuncionario de casilla.

Por otro lado activistas y académicos a través de sus redes sociales, también expresaron su derecho a la anulación del voto donde compartieron sus boletas.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Algunos de ellos refirieron no sentirse convencidos con las candidaturas, y estar cansados de las lecciones éticas y morales de la sociedad por decidir anular su voto. "Ni la clase trabajadora ni las mujeres tenemos por quién votar, bueno, las mujeres liberales tal vez sí.

Yo anulo mi voto. La política no se limita ni se determina en una urna", así lo manifestó la abogada Sauceda, activista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Asimismo agregaron que sus sueños no cabían en las urnas, y que para realizar un voto consciente se necesitaban candidatos y candidatas de gran envergadura.

También hubo ciudadanos que al anular su voto, se dieron el tiempo para bromear sobre la boleta, al manifestar que deseaban como candidatos al equipo deportivo de fútbol Cruz Azul.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Cabe remarcar que anular el voto y el voto nulo, no son lo mismo. Los votos nulos suceden cuando la boleta se deposita en la urna sin haber marcado ningún cuadro de partido o candidato, o bien si el votante marca a dos candidatos que no son de la misma coalición, así lo menciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Mientras tanto la anulación del voto, es cuando el ciudadano toma la decisión consciente de intervenir su boleta para que no cuente, es decir, pueden escribir leyendas, consignas y expresiones diversas , para expresar que no está de acuerdo con el sistema, y así su voto no cuente.

Te puede interesar esta información...