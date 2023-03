En aumento el déficit de viviendas en SLP: Canadevi

La zona metropolitana arrastra un déficit importante en oferta de vivienda, pues el crecimiento inmobiliario no ha ido a la par del industrial, destacó Francisco Torres Ocejo, presidente de la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), quien precisó que tan sólo en el Infonavit hay 170 mil derechohabientes que no han ejercido su crédito.

Torres Ocejo indicó que la zona metropolitana presenta un rezago de años en materia inmobiliaria, tan sólo el año pasado había 150 mil derechohabientes del Infonavit con derecho a ejercer su crédito, y en enero se sumaron otros 15 mil, por lo que el rezago ya subió a 170 mil viviendas y sólo se hacen 3 mil casas nuevas al año.

Precisó que alrededor del 85% de los derechohabientes con derecho a crédito, se ubican en la San Luis Potosí, esto es aproximadamente 150 mil, de los cuales 50 mil son para vivienda económica.

Así mismo, indicó que la demanda de vivienda es tanto en la Capital potosina como en Soledad, Villa de Reyes y Mexqutiic, aunque gran parte es en los alrededores de la Zona Industrial ya que se requiere vivienda cerca de los lugares de trabajo para evitar que las personas tengan que hacer trayectos de dos horas entre su casa y su centro laboral.

También explicó que la mayoría de los insumos para la construcción de vivienda económica y media, son locales, por lo que se ha podido controlar el alza en precios y aunque sí han subido, no ha sido grande el impacto, "el problema es no tener vivienda, no crear esa competencia que necesita la ciudad y que las casas suban (de precio) porque no hay, habiendo mucha vivienda los desarrolladores tenemos que hacer mejor las cosas y a precios muy competitivos porque sino no vendemos".

Torres Ocejo señaló que debido a ello, la Canadevi trabaja en coordinación con los ayuntamientos e instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y el Interapas, para poder incrementar la oferta de vivienda.

