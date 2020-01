En aumento accidentes de niños en casa: IMSS

Las atenciones más frecuentes que se brindan en el área de urgencias a menores de San Luis Potosí durante los periodos vacacionales son traumas de extremidades (superiores o inferiores), heridas, traumatismos craneoencefálicos, esguinces de tobillos, golpes en las rodillas, golpes en los codos y quemaduras.

María Elena Gallegos Romo, coordinadora de Prevención y Atención a la Salud en la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expuso que es fácil que se presenten incidentes en casa durante los largos periodos de asueto puesto que los menores tienen mucho tiempo en casa.

“Son muy frecuentes las contusiones por los juegos que están haciendo, y ya las quemaduras se deben básicamente a que juegan con el fuego, que estén cerca de los alimentos, de la cocina o con el uso de la pirotecnia, el intervenir en las festividades cuando se usan explosivos”, comentó la Coordinadora.

La especialista del IMSS pide a los padres de familia estar siempre atentos de las actividades que realizan sus hijos porque realmente muchas de las urgencias médicas se suscitan en el momento en que no están siendo vigilados por algún adulto.

“No podemos lograr que nuestros niños no jueguen, pero sí tenemos que estar viendo que lo hagan en lugares seguros, que no anden en la tierra, que no estén cerca del cemento, donde se puedan dar golpes contusos”.

Se reconoce que aumenta la frecuencia de lesiones en los menores en temporada vacacional, muchas veces porque se quedan solos, o porque desaparecen de la visión de los adultos.