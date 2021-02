En análisis y con semáforo amarillo, habría tutorías presenciales con grupos reducidos: SEGE

En San Luis Potosí, escuelas privadas analizan la posibilidad de un regresó a clases presenciales teniendo semáforo de riesgo amarillo, sin embargo la normatividad oficial que establece la Secretaría Educación Pública (SEP), indica que el retorno a las escuelas sólo se dará en el diagnóstico color verde.

El Secretario de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Joel Ramírez Díaz, indicó que con un protocolo muy específico y compromisos asumidos, se dieron algunos permisos a centros escolares para trabajar, pero lo hacen bajo la modalidad de Asistencia Social.

"Estamos regidos por lo que recomienda Salud y la SEP, hay una alternativa cuando la entidad esté en semáforo amarillo, la autoridad educativa local podría trabajar en lo que se llaman Centros de Aprendizaje Colaborativo, habría figuras de tutorías con alumnos en grupos de 9 con una serie de medidas y autorización de padres de manera voluntaria. No llegamos todavía a esta propuesta, porque no estamos en semáforo amarillo, son propuestas a consideración de las escuelas"

El tema tomó relevancia , luego de que un grupo de escuelas particulares de nombre "Abre tu escuela" presumió a nivel nacional que estaban operando en territorio potosino, el funcionario mencionó que lo hizo bajo el apoyo de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), mismo que les autorizó trabajar como estancias infantiles y no como plantel escolar.

"No es un servicio educativo y no los regula la Secretaría de Educación y están trabajando con una serie de compromisos de salud, si están trabajando en centros escolares, pero no tiene nada que ver con temas educativos".

Por ahora no. se sabe cuándo retornarán las clases escuelas privadas o públicas.

