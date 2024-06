En Abastos, avizoran escasez y carestía de productos agrícolas por calor y sequía

Se prevé que habrá escasez de algunos productos de la canasta básica debido a la sequía y las altas temperaturas, advirtió Pablo Martínez Rosales, asesor general y jurídico del patronato del Centro de Abastos.

En exclusiva para El Sol de San Luis, Martínez Rosales indicó que actualmente los productos de la canasta básica se encuentran a un bajo costo después de haber pasado por un alza en meses anteriores.

Mencionó que por ejemplo, el jitomate que se encontraba en un costo de 600 pesos la caja, disminuyó a 400 pesos la caja, y los chiles serranos que estaban en 80 pesos el kilo bajaron a 30 pesos el kilo.

En ese sentido señaló que "es temporada que la gente compre y a lo mejor hasta para almacenar, por ejemplo hacer recaudo con el jitomate y guardarlo, porque va a estar caro, porque no ha llovido en las zonas donde está el jitomate que apenas va a salir".

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Advirtió que se prevé que habrá escasez de jitomate en los siguientes meses, "ahorita hay bastante, se dio y se vio a la baja (el precio) pero va a estar más caro, de aquí a dos meses vienen varios productos del campo, y si no llueve los precios de las mercancías van a subir".

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Mencionó que por ejemplo, en el caso de la cebolla en estos momentos "hay muchísima en todos lados, está a un precio que no sale ni la producción a 6 pesos el kilo, entre semilla, producción, trabajadores, fletes y mano de obra, no sale en ese precio, pero está así porque hay mucho producto".

Sin embargo esta misma disponibilidad que llevó a la caída del precio, ha desincentivado a los productores y muchos han dejado de sembrarla, por lo que ahora se prevé que el costo va a ir a la alza, "lo dejan porque no fue negocio y meten otro producto".

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Explicó que el mal panorama es en general para todos los productos del campo pues se espera que en dos o tres meses la próxima cosecha va a ser difícil, "porque además de que no ha llovido, el sol está muy fuerte y quema las plantas y ya no se da el producto, algunos se encarecen porque se queman o se echan a perder en el trayecto a la bodega, no se nota en la planta pero al llegar a bodega ya no sirve".

Martínez Rosales señaló que si bien hay un poco de escasez de algunos productos actualmente, en general hay abasto de todo.