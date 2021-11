En 2024 la alianza electoral más importante será con la militancia: Josefina Salazar

Rioverde, SLP.- Josefina Salazar Báez, candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que en 2024 la alianza electoral más importante será con la propia militancia, "no más traiciones a los municipios, ni candidatos en lo oscurito", señaló.

Josefina Salazar participó en el Foro, 'Retos y Desafíos para el PAN' organizado en Rioverde por el Comité Directivo Municipal de ese partido, junto a las otras dos aspirantes y en donde reafirmó su compromiso de recuperar el partido para devolvérselo a la militancia.

Así mismo, Josefina Salazar anunció la creación de nuevas Secretarías dentro del CDE del PAN, para recuperar la esencia ciudadana del partido, "porque tenemos una institución experta y dedicada a la vida interna, pero hemos dejado las causas sociales", indicó.

Dijo que creará la Secretaría del Campo, la de Asuntos Indígenas, la de Migrantes y la Secretaría de la Sociedad Civil, "de tal manera que mantengamos un vínculo permanente con cada uno de estos sectores para que se sientan identificados y nos vean como la opción política que los represente", añadió.

Reiteró además, su compromiso de abrir el padrón, "no más padrones selectivos o sesgados hacía cierto grupo, tenemos que abrirlos, se van a a terminar los padrones a modo y vamos a ir por la sociedad civil, somos sólo 7 mil 400 militantes, no podemos seguir así, tenemos que fortalecernos para ganar el 2024", propuso.

Al abundar sobre el tema de las alianzas y coaliciones que tan malos resultados dejaron para el partido en las últimas elecciones, Josefina Salazar aseguró que mantendrá la comunicación y diálogo con las diferentes fuerzas políticas, "pero la principal coalición debe de ser hacia adentro de Acción Nacional, en donde todos y cada uno de los militantes y liderazgos estemos en ella, en donde todos participemos, en donde no se excluya y no se haga a un lado a otras corrientes porque no se está de acuerdo con ella", aseguró.

"El diálogo debe existir internamente y por supuesto que los panistas tenemos la suficiente capacidad para ponernos de acuerdo para bien de nuestros municipios, ese es el principal camino para las candidaturas en el 2024, que quede claro", afirmó.

Así mismo, Josefina Salazar manifestó su certeza de que Acción Nacional se repondrá del peor resultado electoral en su historia, "hay quienes dicen que nuestro partido está muerto, que ya no tiene futuro, están muy equivocados, y me consta porque veo en nuestra militancia la esperanza de reconstruirlo y terminar con enconos y divisiones, son miles de panistas que con su corazón azul, como el de su servidora están dispuestos a luchar por el PAN", señaló.

Por último Josefina Salazar manifestó su agradecimiento a Elizabeth Moran Cuello, presidenta del CDM por la organización del Foro en el que también estuvo el Diputado local, Juan Francisco Aguilar, Presidente saliente del Comité Estatal.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí