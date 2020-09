En 2 años, AMLO sigue sin resolver temas de economía e inseguridad: IP

Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, empresarios potosinos consideraron que el mandatario aún tiene varios temas pendientes por resolver, principalmente en la parte económica y de seguridad pública, pues en dos años no se han visto resultados en estos aspectos, y a esto se suma la crisis en materia de salud que estamos padeciendo con la pandemia del Covid-19.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Clara Leticia Serment Cabrera, manifestó que en dos años de gobierno los avances no existen para México, porque se han frenado inversiones importantes por falta de una verdadera certeza jurídica y Estado de Derecho; además “los datos que dio a conocer no concuerdan con la realidad actual del país, y no hay expectativas de que mejore la situación por el bien de las familias mexicanas”.

Local Segundo informe de actividades de AMLO, fue aburrido: politólogo de la UASLP

Recordó que en esta pandemia los empresarios mexicanos han solicitado apoyos económicos para hacerle frente a la crisis económica, los cuales fueron negados, afectando principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pues muchas de ellas están cerrando sus puertas y están dejando sin empleo a muchas personas.

Asimismo, cuestionó que el mandatario presuma un combate a la corrupción y un ahorro de 560 mil millones de pesos, pero dichos recursos no se ven reflejados en obras de infraestructura para los estados y municipios; aunado a ello, también presume los apoyos a las familias de escasos recursos, las becas del Bienestar, sin embargo hay muchos que no han sido beneficiados, y que en realidad lo que se demanda es que haya empleos, porque “ese es el único camino para que puedan elevar su calidad de vida”.

Por su parte, el presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex, Jaime Chalita Zarur, coincidió en que hay grandes pendientes que no han podido resolverse, y que por el contrario, “pareciera que las cosas van empeorando”, pues la pandemia ha sido un factor determinante en este segundo año, principalmente en el plano económico que provocó la pérdida de millones de empleos. En ese sentido, dijo que las medidas económicas que se han implementado para apoyar a los pequeños y medianos empresarios han sido insuficientes, pues miles de negocios han tenido que bajar sus cortinas y se tendrán muchas dificultades para volver a arrancar otros más.

El empresario apuntó que el reto para el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador será que se puedan generar más apoyos económicos y fiscales para que las mipymes puedan recuperarse de la crisis; así como también, la sociedad civil espera que mandatario federal modifique sus estrategias en el combate a la inseguridad, pues los 60 mil asesinatos registrados en sus primeros dos años, revelan que tampoco ha funcionado la estrategia que ahora se ha implementado, pese a que se privilegió evitar los enfrentamientos con las fuerzas armadas.

Te puede interesar esta nota: Permanencia en Conago es de carácter personal, habla JMCL