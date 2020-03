Empresas serán flexibles con trabajadores con hijos ante coronavirus

Ante la contingencia sanitaria por el virus Covid-19 las escuelas de todo el estado en los diferentes niveles educativos permanecerán cerradas, por lo que las empresas buscarán dar flexibilidad de horarios y en sus actividades laborales a los trabajadores que sean padres de familia, para que no tengan que dejar solos a sus hijos en casa.

Al respecto la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, manifestó que hay apertura en las empresas de dar oportunidad a sus colaboradores de adaptar su trabajo conforme a sus necesidades, pues son conscientes de que las guarderías y escuelas cerrarán durante el periodo de contingencia, por lo que una opción viable para algunos casos es hacer trabajo desde casa (home office).

“Definitivamente nos tendremos que adecuar a la temporada que se nos avecina, no podemos ser tan cerrados como para no considerar que esto es primordial, los hijos no se pueden quedar solos, es evidente que por algún tiempo se cerrarán las guarderías y escuelas, por lo que debemos tener las consideraciones necesarias”, expresó.

Comentó que esta medida la aplicarían equitativamente para hombres y mujeres, pues saben que ambas partes son padres y madres de familia, por lo tanto tienen las mismas necesidades de atender a sus hijos; no obstante, aclaró que dependerá de cada empresa determinar qué medidas estarán aplicando cada una.

Cabe recordar que desde el pasado fin de semana, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal anunció que a partir de este 20 de marzo hasta el 20 abril quedarían suspendidas las clases en todos los niveles educativos, y a lo largo de esta semana los diferentes planteles del estado han ido restringiendo el acceso de los estudiantes.