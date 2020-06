Empresas potosinas buscarán ampararse contra incrementos de la CFE

Empresas potosinas han reportado que en su último recibo de luz percibieron incrementos de entre el 20 y 30 por ciento en las tarifas, lo cual es otro fuerte golpe para la economía de éstas, pues aún siguen padeciendo los estragos que la emergencia sanitaria por el Covid-19 les está dejando.

Al respecto la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, señaló de momento no tienen una cifra exacta de cuántas empresas se están viendo afectadas por los incrementos, sin embargo aseguró que varias ya han manifestado que solicitarán un amparo, pues les es imposible cubrir ese gasto extra en estos momentos de crisis.

“Así es como nos apoya el Gobierno Federal, subiéndonos las cuotas de energía eléctrica, que en algunos casos sí es muy elevado; la verdad es que no es posible cargar con esto por todos los gastos que ya hemos tenido, y ahora nos están dando ahí, no sé si quieran desaparecer las empresas en México o cuál sea el objetivo de la Federación con esto”, expresó.

Manifestó que aunque de manera extraoficial ya tenían conocimiento de que habría un aumento en las tarifas, no consideraron que justo ahora fuera a presentarse, considerando el grave problema económico que está atravesando todo el país, y esto lamentablemente viene a abonar aún más al cierre de mipymes.

“Viene a abonar a que muchas empresas ya no puedan salir adelante, tenemos muchas cargas económicas, se mandaron a muchas personas a descansar por pertenecer a grupos de riesgo por su edad o su salud, y el Seguro Social no nos está apoyando con alguna incapacidad para esas personas; ya tenemos más de dos meses pagando su salario y no nos ayudan. Estamos sosteniendo todo lo que nos están pidiendo, son muchos gastos y aparte viene la CFE a darle en la puntilla a las empresas”, apuntó.

Finalmente, la empresaria lamentó que a nivel federal las puertas siguen cerradas en todos los aspectos, por lo que los amparos son su única forma de hacerles ver que no están conformes con el abuso que se está dando por parte de la autoridad.