Empresas necesitan incentivos fiscales: Patricia Celis

La presidenta de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, diputada Laura Patricia Silva Celis consideró que la crisis económica que va a dejar la pandemia, será de manera general en donde todos los sectores, los cuales, se van a ver seriamente afectados.

Por lo que manifestó que se debe considerar como urgente y necesario el apoyo económico y el apoyo con incentivos fiscales, a empresas y negocios que están en riesgo de cerrar a causa de la contingencia por el COVID-19 y, de esta manera ayudar a garantizar que se pueda sostener el empleo de miles de personas.

Silva Celis manifestó que el Gobierno Federal tiene que atender de manera inmediata con el recurso que tiene en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para poder brindar el apoyo a las familias que se prevé que sean miles de mexicanos que no van a tener que comer, ni como atender su salud independientemente del COVID-19.

Manifestó que el recurso que tiene el Gobierno Federal, lo han trabajado los mexicanos desde hace mucho tiempo, a través de los impuestos y se tiene que usar y materializar en beneficios que ayuden a combatir la pandemia.

La diputada Laura Patricia Silva, explicó que se deben de ayudar a las familias más vulnerables, las que no pueden resguardarse porque tienen que trabajar, las que no pueden guardar protocolos de seguridad sanitaria, porque su trabajo no se los permite, ni su vida diaria no permite llegar a esos niveles de cuidado

Finalmente mencionó que el Gobierno Federal tiene la obligación de cuidar y velar por el bienestar de la ciudadanía, porque la constitución así lo garantiza, el derecho a la salud, la educación, a la vivienda y se debe de garantizar a través de los mecanismos de atención, no solo a sectores de un solo nivel, la situación está afectando a todo México.