Empresas deben estar listas para modelos de negocios del futuro: Mike Nager

El escritor americano Mike Nager, invita a las grandes empresas y sociedades a preguntarse cómo está cambiando el mundo de negocios, tanto trabajos como carreras, están evolucionando.

Participó en el incMTY con la conferencia "The New Era of Smart Manufacturing; Opportunities for All", dónde solicita preguntar a alguien que esté relacionado con la industria 4.0 y escuchar mucho sobre las tecnologías, cosas geniales como robot brillantes e inteligencias artificiales sofisticadas, pero la verdadera importancia no son las tecnologías sino cómo están cambiando el modelo de negocios en el mundo, especialmente en los trabajos y carreras de la gente.

Observa que la manufactura inteligente es un poderoso agente de cambio que crea oportunidades a nivel nacional corporativo y personal para todos los que están preparados.

En una conversación totalmente en inglés refirió que el modelo de negocios está cambiando porque ya hay algunas industrias que no le apuestan a las grandes producciones en masa sino a cuestiones individuales, la manufactura requiere líneas de producción flexibles, el cliente manda, no habrá largas producciones, "ahora se pregunta qué quiere el consumidor, esto se observa en la moda, en la industria del entretenimiento, en el consumo de electrónicos y muchas cosas más".

Las empresas que no estén realmente listas para los nuevos modelos de negocios tienen que tener mucho cuidado porque en el futuro la competencia sobre todo relacionada con el descubrimiento de tecnología van a aprobar la importancia de personalizar el consumo y pueden caer noqueadas en los negocios.

Mencionó que para alcanzar nuevos modelos de negocios se requiere de gente trabajadora con las correctas habilidades y capaz de implementar las tecnologías para una industria inteligente.

En la actualidad hay más países qué se están preparando para las nuevas estrategias y sobre sale el caso de Alemania qué está haciendo todos sus procesos con atención a sus consumidores, y puede contagiar a otros países para que alcancen sus objetivos.

Consideró que México está en un correcto camino, porque se está alistando para hacer una fuerte manufactura, pero hasta que se haga más fuerte va a poder llegar a ser como países como los asiáticos "México va en un correcto camino".

