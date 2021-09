Empresas de outsourcing podrían recortar empleos por falta de registros: Canacintra

Sí es probable que algunas empresas que operaban bajo el esquema de subcontratación “outsourcing”, se vean en la necesidad de desocupar a varios de sus empleados, pero todo dependerá de si éstas logran o no su registro formal, pues todavía hay muchas que tienen adeudos ante el IMSS y el INFONAVIT.

Así lo consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, quien señaló que, aunque ya entró en vigor la ley para regular el outsourcing, todavía hay empresas que apenas harán su facturación a fines de este mes, por lo que, será hasta octubre cuando realmente se vea reflejada una cifra de cuántas empresas lograron sus registros y si hubo bajas en la cifra de empleos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Yo creo que sí puede ocurrir que en algunas empresas de outsourcing no se pueda mantener el empleo; no me quiero adelantar mucho, pero va a tener qué ver con que se puedan hacer los registros de todas las empresas que son consideradas como outsourcing, pues en algunos casos los registros están detenidos porque tienen deudas con el Infonavit o el IMSS, las cuales se tienen que liquidar, y todavía muchas están en ese proceso”, expresó.

Cabe señalar que el sector empresarial solicitó nuevamente una prórroga al Gobierno Federal, hasta el primero de enero de 2022, para que pudieran cumplir con todos los requisitos, sin embargo, se negó ampliar el periodo.