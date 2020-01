Empresas de bolsas producirán biodegradables

Empresas dedicadas a la fabricación y distribución de plásticos de un sólo uso han comenzado a modificar sus procesos productivos, para sustituir sus productos hechos con plástico por materiales biodegradables, a fin de contribuir al cuidado ambiental y dar cumplimiento a la normatividad.

Así lo señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien indicó que en el organismo cuentan con ocho empresas de este sector que están afiliadas y que ya comenzaron a migrar a otras opciones más amigables con el medio ambiente dentro de su producción.

“Desde hace dos años se ha venido promoviendo y difundiendo los cambios a ley ambiental del estado, por lo que las personas ya están modificando sus procesos, y sobre todo tratando de diversificar sus productos para poder seguir adelante y operando”, expresó.

No obstante, la empresaria reconoció que realizar estos cambios les ha impactado económicamente a estas industrias, puesto los procesos para generar productos compostables y de menor tiempo de degradación son muy complicados y costosos, por ende esto también impactará a los distribuidores y clientes finales de las empresas, sobre todo ahora que apenas inicia la prohibición de algunos productos de plástico.

Finalmente la empresaria, destacó que ya es urgente que se tomen medidas drásticas para eliminar el consumo de plásticos y así ir reduciendo la contaminación, pues el entorno climático está severamente alterado y es necesario que se reviertan los cambios que dañan al planeta.

“Este impacto es para todos, para el cliente final, los distribuidores y los fabricantes, y claro que tiene un costo bastante elevado. Sin embargo, ya nos dieron unos meses más de margen de tiempo para implementar la nueva ley, y ya el mundo no puede soportar tanta contaminación, desgraciadamente la gente no hace lo que tiene que hacer para reusar las bolsas, para que no estén en la basura, los ríos, el mar, etc.”, expresó.