Empresas con productos o servicios a plazos pueden reportar al Buró de Crédito

Con ayuda del Buró de Crédito las empresas que comercializan productos o servicios con pagos a plazos pueden lograr tener mejores clientes, darles precios preferenciales y así sacar del mercado a la competencia, destacó Wolfgang Erhardt Varela, vocero nacional del Buró de Crédito.

Erhardt Varela refirió que hay empresas que comercializan productos o servicios a crédito, es decir, ofrecen a sus clientes la posibilidad de pagar a 30, 60, 90 días o más, sin embargo muchas de ellas tienen problemas a la hora de cobrar, lo que las lleva a quedarse sin recursos para pagar su nómina, recibos de energía eléctrica, o incluso sus propias deudas.

Al respecto, señaló que esas cuentas por cobrar son un instrumento crediticio, y por ende, se pueden reportar al Buró de Crédito, "lo subes gratis, no te cuesta nada, y con el simple hecho de ponerlos en cartera morosa, en los primeros tres, cuatro meses casi recuperas el 30 o hasta el 40%".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

¿Cómo subir reportes al buró?

Aclaró que las personas físicas no pueden hacer reportes al Buró, solamente las empresas legalmente constituidas que cuenten actividades crediticias o análogas al crédito, al cumplir este requisito pueden reportar tanto a personas físicas con actividad empresarial como a personas morales, esto incluye también a entes gubernamentales.

También te puede interesar: 7 recomendaciones del vocero nacional del Buró de Crédito para comprar casa

Explicó que reportar es muy fácil, no se requiere permiso del cliente y lo pueden hacer desde empresas pequeñas que otorgan crédito solamente una vez al año, hasta empresas que dan créditos a diario; para generar el reporte, el Buró de Crédito otorga un formato en tipo Excel, la empresa lo llena y lo entrega encriptado al Buró para que éste lo suba a la base de datos.

Al hacerlo, la empresa adquiere las mismas responsabilidades que las financieras, es decir, deben reportar por lo menos una vez al mes a todos sus acreditados, sean buenos, malos o regulares; si el acreditado ingresa una reclamación la empresa que lo reportó debe responder en 29 días naturales máximos por ley.

Destacó que reportar clientes al Buró no tiene costo, lo que sí se cobra es la consulta de reportes de crédito.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Ventajas

Reconoció que hay empresarios que dudan en reportar a sus clientes ante el Buró de Crédito por temor a que dejen de comprarles o contratarlos, sin embargo destacó que de nada sirve conservar clientes si no pagan sus deudas.

Por ello recomendó que de inicio, al establecer una relación con un nuevo cliente al que se le dará servicio a crédito, lo ideal es consultar primero su reporte de crédito y su score crediticio, que si bien tiene un costo, resulta más barato que dar un mal crédito.

De esta manera se puede conocer si el cliente tiene antecedentes positivos que permitan tener confianza en que pagará su deuda, "podrías hasta vender más, si tú encuentras clientes confiables viendo sus reporte y su score crediticio les ofreces una tasa de interés mejor, o un precio más barato", y al darle un mejor precio, la empresa saca a su competidor del mercado.

Ahora bien, si la empresa comenzará a reportar a sus clientes al Buró de Crédito, puede negociar con ellos antes de hacerlo, "puedes avisar oye, querido cliente moroso: fíjate que a partir de tal fecha voy a subir tu crédito al Buró, te ofrezco que te pongas al corriente, es más te voy a dar un descuento o tu deuda te la pongo en parcialidades, y tal vez esa empresa o esa persona o ese gobierno va a pensar "sabes qué, yo necesito mantener un buen reporte de crédito porque si no luego no me van a prestar", entonces me voy a poner al corriente contigo".

Además destacó que si el cliente, sea empresa o gobierno, paga de forma puntual, tendrá un reporte de crédito positivo en el Buró, por lo que se verán beneficiados con mejores créditos por tener un buen antecedente.

Otras herramientas

El Vocero Nacional del Buró de Crédito, indicó que además del reporte de crédito y el score crediticio, esta institución cuenta con otras herramientas que pueden ayudar a las empresas a elegir mejor a sus clientes, por ejemplo también hay reportes de fraudes, reportes de juicios, "si tu cliente no te puede comprobar sus ingresos tenemos estimadores de ingresos".

Así mismo, existe el "score no hit", que predice la probabilidad de pago de alguien que no tiene un reporte en el Buró o que tiene menos de 6 meses de experiencia "y también te puede decir su probabilidad de pago, entonces puedes incluir a todos: a los que ya tienen experiencia y a los que todavía no la tienen".

También hay un "score predictivo de cobranza", que predice la probabilidad de que una persona que no está pagando bien, se ponga al corriente en el futuro, esta información puede ser utilizada para hacer más eficiente la cobranza, "los que tienen mayor probabilidad de pago, a esos les llamo primero antes de que se echen a perder, y tal vez podrías tú también ofrecerle planes de ayuda distintos, según esa probabilidad de pago".

Destacó que el Buró de Crédito cuenta con capacitación gratuita para las empresas que quieren subir sus reportes, y "tenemos una universidad virtual donde puedes tomar todos los cursos necesarios sobre todos los temas de otorgamiento de crédito, ventas cruzadas, monitoreo de tus clientes y herramientas para mejorar tu cobranza"; también hay cursos presenciales igualmente gratuitos.