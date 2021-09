Empresas amenazan con retirar sus inversiones por bloqueos en la 57

El bloqueo a la Carretera 57 que permaneció activo durante todo el miércoles, trajo afectaciones incuantificables para las empresas de la Zona Industrial, pero se estima que por cada hora que se dejó de trabajar se tuvieron pérdidas económicas que van de los 50 millones hasta los 70 millones de pesos, en consecuencia, dos empresas de gran tamaño amenazaron con retirar sus inversiones de San Luis Potosí, si este tipo de problemas se siguen presentando a futuro.

Informó lo anterior el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Juan Puente Morón, quien comentó que es importante que se les dé tranquilidad a las empresas para que puedan continuar con su inversión, de lo contrario, si se siguen teniendo este tipo de conflictos, se empezará a tener una fuga de capital en el estado.

“Los empresarios de Zona Industrial rechazamos rotundamente estas manifestaciones; se pueden manifestar acorde a sus derechos, pero no afectando a terceros, y menos bloqueando vías tan importantes como son el Distribuidor Vial Juárez y la Carretera 57, no puede ser posible esto”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, detalló que, el bloqueo sobre la Carretera 57 provocó que más del 20 por ciento del personal operativo y más del 50 por ciento de los trabajadores administrativos de la zona industrial no alcanzaran a llegar a sus centros laborales, por lo que, se tuvieron que pagar turnos extra; aunado a ello, cientos de tráileres con mercancías no pudieron llegar a las empresas y las líneas de producción no pudieron continuar.

Finalmente, ambos empresarios manifestaron que esperan ya no se vuelvan a presentar bloqueos en las principales vías de la Zona Industrial, pues de lo contrario, si siguen afectando la productividad de las empresas, se verán en la necesidad de interponer una demanda ante las instancias correspondientes.