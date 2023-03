Empresas a invertir en SLP, deben adquirir un compromiso social con la población: Héctor D’Argance

Las grandes empresas que llegan a San Luis Potosí, deben adquirir un compromiso social y apoyar a la población, señaló Héctor D’Argance Villegas, presidente del Consejo Potosino Empresarial.

Luego del anuncio de inversiones como la de BMW en San Luis Potosí y Tesla en Nuevo León, D’Argance Villegas dijo considerar que estas empresas deben adquirir un compromiso social con la población, pues destacó que por parte de los gobiernos se les otorgan muchas facilidades para que se instalen, como condonación de impuestos y dotación de terrenos.

Mencionó que como respuesta a esas facilidades, las empresas deben adquirir el compromiso de buscar proveedores locales, púes destacó que en el caso de San Luis Potosí, cuenta con mano de obra calificada, tecnología y calidad en sus productos para abastecer a la armadora alemana.

Así mismo, pidió que haya apoyo por ejemplo para crear unidades deportivas en las colonias, “donde no tienen espacio para jugar los jóvenes y en donde desafortunadamente caen en vicios por estar encerrados en sus casas, no hay espacio para jugar, no hay espacio para nada”.

También destacó que con la llegada de estas inversiones al país, se da un mensaje a otros inversionistas, que es “señores, México va para adelante, señores en México hay seguridad y habrá seguridad en temas patrimoniales para la inversión, México no se va a convertir en un Cuba, en un Venezuela, porque hay tratados de libre comercio”.

Manifestó que México “tiene que subirse al barco de la generación de energías limpias, no tiene de otra”, y esto va a atraer más inversiones, por lo que también destacó que los mexicanos deben preparar sus negocios para aprovechar las oportunidades que vienen.