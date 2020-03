Empresarios potosinos se le rebelan al presidente AMLO; No comprarán "Cachitos"

“Hasta el momento yo no sé de algún empresario potosino que haya externado querer participar o comprar cachitos para la rifa del avión presidencial”; señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien consideró que el sector empresarial local “no se presta para ese tipo de cosas”

Manifestó que desde su perspectiva, la rifa del avión “es una vacilada” y que demuestra la “falta de seriedad” por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante los problemas que está actualmente enfrentando nuestro país, principalmente en el tema de salud, certidumbre económica y seguridad.

Aunado a ello, la empresaria lamentó que hasta el momento no se han visto que el Gobierno Federal realmente esté aplicando los recursos públicos, pues no se ha generado inversión en materia de infraestructura.

“No es posible que nos quieran sacar dinero de esa manera, sobre todo cuando no estamos viendo ni siquiera que nuestros impuestos que pagamos estén transparentes, no hay licitaciones en la cuestión federal y nuestros impuestos no sabemos a dónde se están yendo, por qué no hay infraestructura no hay inversión, entonces definitivamente no estoy de acuerdo con eso”, expresó.