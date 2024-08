Empresarios potosinos respaldan protesta de trabajadores del PJF

Líderes empresariales de San Luis Potosí se mostraron en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación en los términos en que se encuentra planteada, por lo que apoyaron la protesta que realizan trabajadores, jueces y magistrados.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, consideró como un reclamo justo la protesta en el Poder Judicial, pues indicó que “este paro es una muestra de la preocupación que existe en todos ellos” ante la reforma que se pretende aprobar.

Indicó que entre los trabajadores hay indignación debido a la propuesta para que la elección de jueces y magistrados se realice a través del voto popular, lo que dejaría de lado la profesionalización que tienen y en la cual se han preparado toda su vida. Reconoció que con el paro, los asuntos que están en curso en el Poder Judicial, van a tardar más en ser resueltos, sin embargo consideró que el reclamo es válido y que debe hacerse antes de que se pierda la autonomía de este ente.

Por separado, Fernando Díaz de León Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Serytur), externó su respeto y solidaridad para con los trabajadores, jueces y magistrados, calificó como lamentable la situación, y llamó a los diputados a que entablen un diálogo con el Poder Judicial y no se afecte a la ciudadanía.

Recordó que por parte de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, se realizaron foros y se estableció una postura en la que se plantean algunos ajustes a la reforma, y que en caso de ser aprobada, se aplique de manera escalonada para disminuir en la medida de lo posible, afectaciones a la población.

En su caso, Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), señaló que sí es necesario aplicar modificaciones estructurales en el Poder Judicial, sin embargo “no lo que se está proponiendo, no de la manera en que se está haciendo”, y menos aún, con la desaparición de los juicios de amparo, pues destacó que esta es una herramienta que protege a la ciudadanía de los abusos del gobierno.

También se pronunció porque se establezcan mesas de diálogo, pero que sean “de verdad”, pues acusó que los foros que se realizaron en torno a la reforma “sólo fue un mostrador para exponer y simular que estaban escuchando”.

Refirió que el hecho de que en la época de Benito Juárez los magistrados fueran electos por votación, no implica que estaba bien, pues destacó que por ejemplo, en aquel entonces también ocurría que la mujer no podía votar, “entonces que en el pasado hayan sido electos por votación no significa que hoy en día tenga que ser”.

También se refirió al cuestionamiento que se ha hecho respecto a la honradez de los jueces, y señaló que ya han ocurrido casos en donde los jueces “son linchados por no responder a los intereses de grupos políticos o económicos”, por lo que consideró que está mal planteada la reforma y que se debe mantener la carrera judicial.