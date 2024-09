Empresarios potosinos hacen nuevo llamado a frenar reforma judicial

Hay mucho en juego con la reforma judicial, advirtieron empresarios potosinos que nuevamente se pronunciaron en contra de la propuesta que está por ser votada en el Senado de la República.

Ante el análisis de la reforma judicial en el Senado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Espinosa Abaroa, señaló que "los empresarios estamos en contra, no de hacer una reforma, sino de esa reforma en específico, creemos que va a ser perjudicial para el país".

Lo anterior debido a que dijo, las inversiones están detenidas, y si no hay certidumbre jurídica en el país, esta situación va a continuar. Lamentó que por parte de los diputados federales no parece haberse hecho un estudio a fondo en torno a la reforma, "yo creo que ni siquiera la leyeron, cualquier persona con tantita educación no hubiera pasado esa reforma, solamente es un capricho del Presidente".

Por separado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, calificó como lamentable para la democracia del país lo que se ha denunciado, en cuanto a que delincuentes y partidos políticos intentan presionar a los senadores para que voten a favor de la reforma judicial, por lo que pidió a quienes fueron electos, "que recuerden que México somos todos" y los cambios que se tengan que hacer en la Constitución así como las diferentes leyes, "tienen que ser consensados y sobre todo consultados".

También destacó que San Luis Potosí ha formado parte importante de la democracia en el país, por lo que llamó a los senadores potosinos a que detengan esta reforma y que se convoque a un análisis a fondo para proponer los cambios que requiere el sistema judicial.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Francisco Eduardo Naif Gallegos, señaló que hay preocupación en el sector empresarial puesto que hay modelos en los que se han aplicado algunas de las prácticas que propone la reforma judicial y no han funcionado, como son los casos de Bolivia y Venezuela, "no queremos caer en situaciones que después estemos lamentando".

Se refirió al caso específico de la elección de jueces y magistrados mediante voto popular y dijo considerar que no es la manera adecuada de designar a perfiles de ese nivel, ya que se trata de cargos con determinada especialización que difícilmente puede entender un ciudadano común, "podríamos irnos por un lado equivocado si se elige por la foto en una papeleta, o por partido".

Los tres coincidieron en que la incertidumbre política que se ha generado en el país con la reforma judicial, ha impactado de manera negativa en materia económica, ya que ahuyenta inversiones, lo cual es preocupante en un momento en el que México juega un papel importante en el nearshoring.