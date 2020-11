Empresarios piden no legislar "al vapor" la legalización de la marihuana

Legislar “al vapor” la legalización de la marihuana para el uso médico y lúdico, podría traer graves consecuencias para la salud pública de los mexicanos, así como en la parte jurídica legal, ya que para el análisis de esta iniciativa no se está tomando en cuenta a muchos sectores que son importantes desde el ámbito científico, médico, académico, jurídico, entre otros.

Así lo manifestó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, quien aclaró que, como organismo empresarial están a favor de que sea legal el uso de esta sustancia para fines médicos, siempre y cuando se cuente con el respaldo y las bases científicas necesarias para hacerlo; sin embargo, para fines lúdicos se debe ser más precavidos y medir las consecuencias que podría implicar, sobre todo por el tema del gramaje que puede portar la persona que la consuma.

Cortesía | Pixabay

Ante ello, el empresario hizo un llamado a que “no se legisle con prisa, ni al vapor como lo están haciendo”, y que se escuchen a todos los sectores que se ven involucrados en el tema de la marihuana, sobre todo considerando que hay otros aspectos como la violencia y el crimen organizado, donde también se puede generar un impacto.

“No se ha escuchado a todos los sectores que deben participar en esta discusión, para ver es conveniente el proyecto que está presentando la bancada de Morena. Sería muy lamentable que nuevamente veamos un mayoriteo, como ha sucedido en los grandes temas nacionales, y que el no escuchar, no cabildear, no llevar expertos y no haber hecho un parlamento abierto en este tema tan importante y trascendental, puede traer grandes consecuencias en el sector de salud pública en México, aunado a la violencia que atravesamos en el país y nuestro estado”, expresó.