Empresarios del entretenimiento se suman al llamado de no limitar horarios en negocios

La Asociación de Empresarios del Entretenimiento de San Luis Potosí se suma al llamado a las autoridades de Salud para que ya no limiten a los negocios en sus horarios de operación, y les permitan abrir en un horario normal, acorde a sus licencias de funcionamiento.

Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de este organismo, manifestó que desde el año pasado han solicitado a la autoridad no limitar la operatividad de los negocios, pues esto no soluciona el incremento de contagios en el estado, incluso se ha visto que a pesar de que se cierran negocios o se restringen los horarios, los casos no disminuyen.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Siguen surgiendo nuevas cepas, la gente se va a seguir contagiando, aunque salga en el día, en la tarde o en la noche. Los horarios no son la solución para contener el índice de contagios; las reglas de operación en cuanto a los aforos, respeto a la sana distancia, cumplimiento de protocolos, a los cuales estamos obligados desde que inició la pandemia, eso sí ayuda a reducir el riesgo de contagio”, expresó.

El empresario dijo que se han reunido junto con los presidentes locales de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Juan Servando Branca Gutiérrez, y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, y han coincido en que la restricción de horarios “no tiene cavidad dentro de una actividad comercial de manera normal para disminuir el riesgo de contagio”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Señaló que, a pesar de que ya se han reactivado los diferentes sectores productivos, no ha habido una verdadera recuperación económica, porque muchos negocios establecidos no han podido operar más abiertamente, mientras que los comercios informales siguen trabajando con normalidad y sin restricciones.

Ante ello, dijo, desde la asociación continúan pugnando para que restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos y casinos se vayan reactivando poco a poco, sin que se les limite en sus horarios.

“Nosotros como parte de la economía tenemos que ser firmes y seguir contribuyendo con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y en materia de salud, pero sí estamos pugnando para que el horario se libere a lo que marca la ley, que podamos trabajar horarios completos de acuerdo con el giro que representemos”, añadió.