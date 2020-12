Empresarios celebran que fue postergado debate sobre el outsourcing

Miembros del sector empresarial en San Luis Potosí aplauden que se tomara la decisión de postergar el análisis, discusión, y en su caso aprobación, de la iniciativa para eliminar la subcontratación de personal en las empresas por medio del outsourcing, que fue presentada hace algunas semanas por el Gobierno Federal.

La presidenta de la de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, respaldó a las cámaras empresariales a nivel nacional, quienes rechazaron la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación, pues “ésta atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a más de 4 millones de mexicanos”.

Local Se han perdido más de mil 500 empleos del sector transporte: Amotac

Apuntó que, si se llega a eliminar el outsourcing, dañaría seriamente la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, además “es irreverente que se estigmatice a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales”.

En ese sentido, insistió que los empresarios están abiertos al diálogo, y dicha iniciativa debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad ilícita y conveniente, “debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses”.

Por su parte, el presidente del Parque Industrial Fundidores, Héctor D'Argence Villegas, consideró que postergar la discusión del tema permitirá que se analice a detalle, ya que la propuesta “es una amenaza para el empleo y para los empresarios que generan las oportunidades laborales”.

"Se entiende que también muchas empresas han abusado, que no todo es bueno, pero no se puede pensar que todas las manzanas estén podridas, habrá que separar las manzanas podridas, quitarlas, pero no quitar el árbol que produce las manzanas", expresó.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Pide STPS regular outsourcing con medidas más estrictas

Local SLP recupera el 53% de empleos perdidos por Covid-19: Coparmex