Empresa deja sin aguinaldo y salario a trabajadores de SLP

Presuntamente la empresa Challenger Fabrication and Distribution de México cerró intempestivamente sus puertas. En diciembre mandó a sus trabajadores de vacaciones y les prometió el pago de salarios, aguinaldo y fondo de ahorro pero cuando regresaron a presentarse a laborar, la empresa ya estaba cerrada, reveló Alejandro Miranda, director de seguimiento de programas del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM)

Son al menos 13 trabajadores afectados por esta situación por lo que han iniciado un procedimiento legal de emplazamiento a huelga en contra de ésta.

En diciembre pasado la empresa no entregó el fondo de ahorro a los empleados, ni realizó el pago de aguinaldo; aunado a ello tampoco les han depositado el salario que corresponde a la primera quincena de este mes de enero.

"La empresa ha dicho que es una situación de carácter económico, que no tiene el capital suficiente, sin embargo, en el tema del fondo de ahorro es un recurso que se le descuenta a los trabajadores y que debe de estar fondeado en una cuenta específica para ellos; entonces de manera ilegal, y posiblemente hasta ilícita, se está generando un abuso de confianza en contra del derecho de los trabajadores que no lo están recibiendo", expresó.

Ante ello, explicó que ya tuvieron acercamiento con las autoridades estatales en materia laboral y acordaron sostener una reunión la próxima semana con el Procurador de la Defensa del Trabajo y representantes tanto de la empresa como del mismo sindicato, a fin de buscar que se concilie a favor de los trabajadores esta situación.

No obstante, Alejandro Miranda advirtió que en caso de que no se solucione la controversia, se estallará una huelga el próximo 27 de enero en las instalaciones de la misma empresa.

“La empresa ahorita no está permitiendo que los trabajadores vayan a trabajar, les pidió que no acudan al centro de trabajo y la autoridad ha sido notificada en este sentido. Colocaremos nuestras banderas para garantizar que no se extraigan bienes de la empresa y procurar que, si en algún momento se hace la liquidación de sus bienes, se garantice el cumplimiento de aquellos salarios caídos y prestaciones no devengadas a nuestros trabajadores”, añadió.