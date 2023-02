Empresa de fertilizantes no se instalará en Real de Catorce, aseguró alcaldesa

Habitantes de Real de Catorce se pronunciaron en contra de la reapertura de una empresa que produce fertilizante natural a partir de estiércol de gallina, misma que garantizó la alcaldesa María Guadalupe Carrillo Rodríguez, no volverá al municipio.

Habitantes de Real de Catorce y el Comité por el Cuidado y Defensa del Agua y la Tierra de Catorce, emitieron un posicionamiento en contra de la reapertura de la empresa “Nuevas Tecnologías Agropecuarias S.A.”, que ya había operado con la producción de fertilizante natural en el municipio y ahora pretende volver a hacerlo.

Denunciaron que el tiradero de gallinaza causó problemas como la pérdida de cosechas debido a que atrae moscas y sus larvas infestan las cosechas además de causar enfermedades gastrointestinales, principalmente a los niños y niñas; además de contaminar el agua potable y causar fétidos olores en los alrededores.

Debido a ello se oponen a que reanude operaciones, sobre todo si esta vez pretende quedarse por tiempo indefinido en el municipio.

Al respecto, la Presidenta Municipal informó que se reunió con los inconformes este jueves y les aseguró “que no tiene nada qué preocuparse, la empresa no se va a instalar”.

Mencionó que la empresa ya realiza saneamiento del lugar en donde estaba operando, y que no reanudará actividades, inclusive se ofreció a respaldar la petición que promovieron los habitantes para que no sea reabierta, “les dije: yo firmo con ustedes, yo estoy a favor de ustedes, entonces no se preocupen, nosotros en lo que los pudiéramos apoyar y respaldar, lo vamos a hacer”.