Emplazan a Interapas a presentar Plan B ante crisis de agua que se avecina

Ante la crisis que se avecina por la falta de agua en temporada de estiaje y fugas en la cortina de la presa El Realito que ameritarán reparaciones, diputados emplazaron al INTERAPAS a presentar a más tardar la próxima semana su plan B en auxilio de la población, y advirtieron que no aceptarán que “la solución sean pipas”.

También, exigieron a las autoridades correspondientes las investigaciones y procedimientos administrativos y penales de ser necesario, contra los ex gobernadores Marcelo de los Santos Fraga y Fernando Toranzo Fernández, al considerar que son los artífices “del mayor fraude hídrico en la historia de San Luis Potosí”.

Los diputados José Luis Fernández Martínez, Rubén Guajardo Barrera, Edmundo Torrescano Medina y Dolores Eliza García Román, desde la tribuna del Congreso del Estado en la sesión ordinaria, establecieron que la crisis de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí obliga a buscar soluciones en el corto plazo.

“El Chiquis” José Luis Fernández dijo que la obligación del iNTERAPAS es prestar el servicio 24/7 como lo hace el organismo de Matehuala ubicado en una zona árida; “invierte 12 millones de pesos en pagarle al Realito por un servicio que no recibe y perforar y equipar un pozo cuesta 5 millones de pesos”.

Expuso que los ex gobernadores Marcelo de los Santos del PAN y Fernando Toranzo del PRI se beneficiaron con esta obra de 2,500 millones que terminará costando 6,500 millones, por lo que “deben dar la cara, defenderse o enfrentar a la justicia, porque esto no se puede quedar así, agarraron el dinero de la gente para hacer fregaderas y esos delitos no prescriben”.

El diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera dijo que se deben generar acciones concretas desde el Poder Legislativo y citar al director del INTERAPAS a que explique y transparente las acciones de su plan para hacer frente a lo que se avecina, “sin que todo sea a través de pipas porque eso no resuelve nada”.

El priista Edmundo Torrescano Medina se pronunció porque haya sanciones contra quien resulte responsable, pero recordó que El Realito es una obra federal y quien debe investigar es la autoridad federal, al tiempo de respaldar que INTERAPAS informe qué hará. La diputada Dolores García adelantó que lunes o martes de la próxima semana se reunirán con el director del organismo operador.