Emite SSPE recomendaciones a padres de familia ante auge de videojuegos en línea

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Al dar cumplimiento a la indicación emitida por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona de reconstruir la seguridad social desde el núcleo familiar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de su Dirección General de Tecnología en Seguridad Pública (C5i2), ha emprendido acciones de difusión y de prevención para alertar a los padres y madres sobre los riesgos que se encuentra en las diferentes plataformas de juegos en línea.

Al respecto, explicó el titular de la Dirección General de Tecnología en Seguridad Pública, Leobardo Aguilar Orihuela que derivado de las acciones de ciberpatrullaje que realizan los elementos de la Policía Cibernética, han detectado y ubicado aplicaciones de juegos en línea dirigidos los infantes, que para ser instalados, solicitan información confidencial o autorización para acceder a los datos personales, inclusive a las fotografías que se encuentran en el teléfono celular.

Por lo anterior, Aguilar Orihuela exhortó a los padres y madres de familia a supervisar las interacciones que tienen sus hijos e hijas mientras hacen uso de las aplicaciones de juegos en línea, para que no sean sorprendidos por algún ciberdelito como el de extorsión o fraude.

Aunado a esto, mencionó que es conveniente para acceder a dichas aplicaciones generar una cuenta de correo electrónico que no esté vinculada con otra utilizada con cuentas bancarias o con informes confidenciales, bloquear o no permitir el acceso a cámaras o micrófonos, hacer énfasis con los infantes de no proporcionar ningún dato personal como teléfonos, ubicaciones de los titulares del equipo de comunicación o de los integrantes de familia, establecer un horario para que las y los menores interactúen en los juegos, conocer los nombres de los juegos, si como en medida de lo posible, solo se tenga interacción con personas que conozcan y así evitar que sean objeto de bullying, abuso, agresiones o inclusive de extorsión.

Por último, Leobardo Aguilar puso a disposición de la ciudadanía el teléfono de la Policía Cibernética 444-834-01-06 y 444-255-01-03, en el cual podrán recibir asesorías y orientación en caso de ser víctimas de algún ciberdelito se les canaliza para presentar la denuncia correspondiente ate la Fiscalía General del Estado.

