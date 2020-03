Emite IMSS recomendaciones preventivas para 'golpes de calor'

Aunque falta varios frentes fríos por llegar a la entidad, por el contrario e registran elevados niveles de calor durante el día, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí alertó sobre los 'golpes de calor'.

En entrevista para ABC Radio, el coordinador auxiliar de Gestión Médica del IMSS, Juan Alberto Martínez Andrade, informó en principio comentó que un 'golpe de calor' es cuando en temperaturas tan elevadas el cuerpo supera los 39.4 grados centígrados, los síntomas más comunes son piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza, mareo, náuseas, confusión mental, pérdida del conocimiento, es decir, desmayo.

Altas temperaturas | Foto por Norma Rivera

Añadió que “la prevención es la bandera de salud, sabemos que todavía faltan varios frentes, y que pudiera haber bajas temperaturas, pero en el inter se han registrado altas temperaturas”, indicó.

El también médico, exhortó a la población a usar ropa ligera, evitar realizar actividades al aire libre entre las 11:00 a las 15: 00 horas, ya que dijo que se espera una temporada de calor atípica por la falta de lluvia y el cambio climáticos, por lo que hay que extremas precauciones, reiteró.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Agregó que en caso de salir a la calle, es necesario usar filtro solar en las áreas expuestos al sol, así como cubrirse con sombrilla, gorra o sombrero, también es mantenerse hidratado, tomar fresco, es decir, buscar la sombra, indicó.

“El colectivo popular piensa que insolarse es asolearse, y no es así, no es sudar y estar cansado nada más, tampoco es bueno hacer ejercicio a pleno sol, no, y aunque todos respondemos de diferente manera, en determinados momentos puede haber complicaciones serias de salud”, apuntó.