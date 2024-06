Ellos son los 3 periodistas de El Sol de San Luis ganadores del Premio Estatal de Periodismo

Patricia Calvillo Ramírez, Luis Ricardo Solache Coronado y Cristian Antonio Robledo, miembros de esta casa editora, recibieron este viernes el Premio Estatal de Periodismo 2024, ceremonia en la cual el gobernador del estado anunció que presentará una iniciativa para que el próximo año se duplique el monto de los premios y que éstos sean progresivos conforme al salario mínimo.

Este viernes se llevó a cabo la entrega del Premio Estatal de Periodismo 2024, en donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y demás autoridades, hicieron entrega de los reconocimientos en las diferentes categorías; el nombre de El Sol de San Luis se puso en alto a través de Patricia Calvillo, quien obtuvo el tercer lugar en Materia de Equidad de Género con el trabajo “Leyes impiden a Priscila y Esmeralda, registrar a sus hijos en SLP”; de Luis Ricardo Solache con el segundo lugar en Fotografía con “Piden revisar concesiones de empresas que desperdician agua” ; y de Cristian Robledo con una mención honorífica también en Fotografía con el trabajo titulado “Descansando con el pasado con ¡plena confianza!”.

Luego de recibir su premio, Paty Calvillo se dijo emocionada por esta distinción, sobre todo en estos tiempos en que el ejercicio del periodismo es cada vez más complicado, no sólo por la deuda que se tiene en material salarial hacia el gremio en el país, sino también porque durante el actual sexenio se ha estigmatizado a los periodistas desde la Presidencia de la República, lo que se ha visto reflejado en que ahora la propia ciudadanía –para quien se realiza esta labor- agreda a quienes buscan llevarle la noticias, “en la jornada electoral la ciudadanía nos estaba fotografiando para amedrentarnos, a algunos compañeros les llegaron a decir que se retiraran del lugar”.

Y además de las dificultades relacionadas al ejercicio periodístico como la censura y la opacidad desde las instituciones públicas, destacó que las mujeres que ejercen esta profesión corren “más riesgo de violencia digital, acoso sexual y acoso laboral, hay terror laboral”.

En su caso, Ricardo Solache señaló que “es un orgullo que se reconozca a los periodistas en el Día de la Libertad de Expresión; en mi caso como fotoperiodista es grato recibir este premio junto a compañeros con carreras destacadas y una experiencia palpable, que dejan huella en la sociedad gracias a El Sol de San Luis”.

Mientras que Cristian Robledo agradeció en primera instancia “al de arriba” por un año más en el que logra un reconocimiento en el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de Fotografía, “le dedico y agradezco a mi familia por tanto apoyo otorgado, y a seguir adelante en esto que es una gran pasión. También agradecer a los compañeros que día a día caminamos en este sendero de la comunicación, a todos los amigos y conocidos que siempre me dan una gran muestra de cariño”.

El premio al Mérito Periodístico fue para Francisco Portillo Quijano, quien cuenta con una trayectoria de 47 años en el periodismo deportivo, y quien tuvo oportunidad de dirigir un mensaje a los presentes: “les aseguro que cada uno de esos días los he vivido apasionadamente, El Sol de San Luis fue mi casa durante más de 40 años, y aunque hoy ya no estoy ahí, siento que sigue siendo mi hogar, cada vez que paso por ese edificio de avenida Universidad mi corazón late más fuerte, y no es por el alta presión que dicen los doctores que padezco. Ser reportero de deportes les aseguro que es la mejor profesión que alguien puede elegir, y por eso siempre le daré gracias a Dios”.

En su mensaje, el gobernador del estado recordó que este año se amplió el número de categorías, al pasar de 13 a 15, además de que se incrementó el monto de los premios, y adelantó que enviará una iniciativa al Congreso para que en la siguiente edición se duplique, para pasar a 70 mil el primer lugar, a 50 mil el segundo lugar y a 30 mil el tercer lugar, mientras que el premio al Mérito Periodístico será de 100 mil pesos.

Informó que la iniciativa planteará también que el monto de los premios incremente cada año conforme al salario mínimo, “esto es con la finalidad de que se profesionalice, pero sobre todo que se valore el trabajo de los 365 días del año”, por lo que dijo esperar que esta Legislatura la apruebe antes de concluir su periodo.