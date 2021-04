Eliud Domínguez Altamirano candidato a la alcaldía de Ciudad Valles por Fuerza x México

Eliud Domínguez Altamirano sustituye candidatura a la alcaldía en Ciudad Valles después de que el partido Fuerza por México recibiera la renuncia de su anterior candidata y su planilla, fue la tarde de este sábado que el Comité Municipal Electoral, entregó la constancia como candidato al joven quien pertenece a la comunidad LGBT y será el próximo lunes cuando se presente el registro de la planilla completa, misma que consta de 28 integrantes.

Se trata de un ejercicio sin precedentes a nivel nacional, ya que el ahora candidato de Fuerza por México no solo es miembro activo de la comunidad gay y se identifica como mujer, sino que además cuenta con un Manifesto certificado por notario público, donde declara públicamente bajo protesta de decir verdad que se identifica con el género femenino.

Tras recibir su constancia acompañado de simpatizantes, su equipo de trabajo y el candidato a la gubernatura por San Luis Potosí Juan Carlos Machinena Morales señaló, “al final pude conseguir el objetivo que tenía, fue una lucha desesperante, vengo a echarle todas las ganas, se lo que Ciudad Valles necesita y es por lo que vengo a luchar, haciendo equipo con el Arq. Juan Carlos Machinena en el gobierno del estado”.

Domínguez Altamirano señaló que fue en el Partido Fuerza por México donde encontró la verdadera oportunidad de buscar un puesto de elección, “me siento orgulloso de ser el primer candidato de identidad de género, perteneciente a la comunidad LGBTTIQ+”

Juan Carlos Machinena Morales dio su total respaldo a Eliud Domínguez, “estamos contentos en Fuerza por México, su presencia, su trabajo altruista con personas mayores de edad y niños, la inclusión en este país es una realidad, Ciudad Valles es primordial para el estado, la conexión con el mundo al tener a unos cuantos kilómetros el segundo aeropuerto en San Luis Potosí”, declaró a las afueras del Comité Municipal Electoral.

En relación con la detención del polémico tráiler lleno de despensas y de que sus adversarios políticos se deslindaron, aclaró Machinena Morales que FXM no es un partido que de dadivas, “propondremos reformas a la Ley Electoral, somos un estado libre y soberano, la campaña no es de partidos políticos, es de personas, analicen a las personas, queremos servir a la gente, ya no habrá funcionarios serán servidores públicos, y quien va a mandar es el pueblo”.