Elección interna divide al PRI; Sara Rocha buscará la dirigencia

La consejera política y regidora de la capital Margarita Hernández Fiscal afirmó que la decisión del Consejo Político Estatal del PRI de elegir a la nueva dirigencia a través de convención de delegados, no es un método confiable y por ello, pugnó en la reunión porque se abriera a la militancia la elección, para que fuera un proceso de amplia participación.

A la sesión del CPE no se le permitió el acceso a algunos consejeros ya otros ni siquiera se les avisó, “hace unos días ellos –los actuales dirigentes- decían ser un Comité Estatal de puertas abiertas y en efecto, incluso a personas que iban conmigo, por ejemplo, mi fotógrafa, no pudo ingresar al recinto y más tarde me entero que quienes aparecen en las listas de consejeros estatales tampoco se les permitió el acceso”.

Dijo que ”esperamos que el priismo se manifieste, San Luis es un estado que se ha caracterizado por siempre estar en búsqueda de la democracia, prueba de ello es que somos el primer estado donde se da el voto de la mujer, le voy a apostar al priísmo, a que esos militantes que hoy se sienten relegados salgan y por amor a su partido, busquemos tener una dirigencia de puertas realmente abiertas”.

Aclaró Hernández Fiscal que “no estoy diciendo que si ellas –Sara Rocha y Frinné Azuara- quedan –en la dirigencia cuatro años más- sea malo, lo que les estoy pidiendo es esa apertura para que realmente se manifieste la voluntad del priísmo”.

Sobre si seguirá como militante del PRI, la consejera y regidora de la capital respondió: “soy priísta, tengo 25 años de militante y que el día de hoy por otras circunstancias ellos crean que no queremos estar en el PRI es su asunto, no el nuestro; cuando me han convocado, cuando he tenido que pagar cuotas, cuando he tenido que apoyar al priísmo lo he hecho, porque para eso ocupo cargos públicos que se eligieron a través del PRI”.

“La presidenta –Sara Rocha- ha dicho en su discurso que debemos ir a buscar a las bases y a toda la militancia priista, por eso proponía un método de elección abierta a la base militante donde nos veríamos obligados, quienes estemos interesados en esta búsqueda del Comité Directivo Estatal, en ir a buscar a toda esa militancia que hoy por hoy se siente un poco alejada del partido porque cree que está cerrado el PRI para ciertas personas solamente”.

Margarita Hernández añadió que “el PRI debería de ser de puertas abiertas, debemos de ir a buscar a todas las personas que han formado parte de este priismo y con quienes, como lo dijo ayer en el discurso la presidenta, hemos logrado obtener muchísimos triunfos; el PRI no está muerto, solo creo que no hemos ido a buscar a las personas idóneas y no hemos trabajado de la mano con todos”.

Sara Rocha buscará la dirigencia

La actual presidenta del PRI Sara Rocha Medina, que cumple un interinato para completar el periodo de Elías Pesina, adelantó que participará en el proceso interno para ser electa por un periodo de cuatro años.

Se le preguntó si participará para buscar el cargo y respondió tajante: “sí, si tengo oportunidad, claro que sí, con mucho gusto”.

Sobre la realización del Consejo Político Estatal el martes pasado, afirmó que ocurrió en santa paz, no esperábamos esa gran respuesta de consejeros, tanto presencial como en zoom, sobre todo presencial porque las condiciones económicas de mucha gente no están como para abonarle a bollos, pero fue muy grata sorpresa que estuvieran todos los consejeros”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Fueron tres temas importantes, el método de elección, el tema de tope de campaña, si es que hubiese una campaña y la atracción del proceso que lo va a llevar el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Procesos Internos. No nos han dicho nada sobre cuándo saldrá la convocatoria, no sé si se tarde una semana, un día, quince días, es decisión del Comité Ejecutivo Nacional”.

Sara Rocha señaló que “ojalá se registren muchos aspirantes porque eso significa que estamos en una lucha y en una competencia interna importante, pero sobre todo que está vivo el PRI, ¿no? Entre más participación exista, es más importante para la vida interna de nuestro partido”.

El PRI está firme, claro, puesto y sobre todo muy receptivo de lo que pide la ciudadanía, de qué PRI quieren y qué es lo que vamos a hacer a futuro, abundó.

La lideresa tricolor se refirió a los gritos de una militante de Soledad durante el Consejo y señaló que ”la señora de Soledad no es consejera. Fue consejera, no es consejera y no es a puertas cerradas la reunión; no podemos hacer nada que la ley no permita o que se vaya a ir a un juicio para impugnar. Tenemos que ser cuidadosos, pulcros, se convocó a todos por correo, se les mandó la liga por Zoom, se les habló por teléfono, no una vez, varias veces”.

“En ocasiones pasadas alguien dijo, es que no nos llamaron ahora por teléfono. Cuando eres representante de un partido o cuando perteneces a un consejo político de un partido, casi siempre es por correo por la manera que nos convocan, por la vía que nos convocan. Pero en esta ocasión y a partir de las futuras, les vamos a estar llamando también vía telefónica. No era normal, pero lo vamos a hacer como lo hicimos en esta ocasión. Se convocó absolutamente a todos los que son consejeros”, puntualizó.