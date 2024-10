Elección de jueces y magistrados, más cara que la presidencial: Espadas

El principal reto para el Instituto Nacional Electoral (INE) será convencer a los ciudadanos que vayan a las urnas, sin todo el aparato de publicidad, sin campañas, sin la movilización y estructura de partidos políticos y diseñar una boleta entendible, dijo el maestro Uuc-Kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al impartir la conferencia magistral “Proceso para elegir jueces y magistrados” en el salón de plenos “Ponciano Arriaga” del Congreso del Estado, invitado por el diputado Rubén Guajardo Barrera: expuso que “muchísima gente no se enteró de cuándo fue la fecha de la elección pasada y sabiendo o no sabiendo la fecha de la elección, cuatro de cada diez mexicanos decidieron no votar, ni siquiera en la elección de presidente de la República”.

“En este sentido, a mí me preocupa mucho si los mecanismos de los que hoy dispone el INE, sus tiempos de radio y televisión, que además no los del periodo de campaña, por lo cual la participación del INE en ellos se reduce. Si en esos tiempos de campaña, en esos tiempos de difusión del INE, vamos a poder lograr informar a la totalidad de la población y lograr una movilización ciudadana comparable con las demás elecciones federales. Eso sí es uno de los grandes retos que esta elección nos presenta”.

Afirmó que el INE está preparado para organizar la elección y espera contar con los recursos económicos suficientes en el presupuesto que aprobará la Cámara de Diputados, porque se trata de nuevos retos, de condiciones diferentes y desconocidas a las que se tienen en un proceso electoral normal.

“El INE lo que hace son elecciones, a eso nos dedicamos, a hacer elecciones. Eso no significa, y en eso sí quiero ser muy claro, que a diferencia de la elección presidencial pasada, que no representó retos en el sentido de cosas que no supiéramos hacer y tuviéramos que aprender a hacerlas, porque lo que tuvimos que hacer todos ya lo habíamos hecho antes, este nuevo proceso electoral sí nos impone retos”.

Expuso el consejero que “hay cosas que el Instituto no ha hecho, que tendremos que hacer. Es el momento en que no sabemos, por ejemplo, cuál será el tamaño de la boleta. Nosotros aspiraríamos a que no fueran boletas muy grandes, pero eso defenderá de las definiciones legales, de modo tal que, lo que hoy está sobre la mesa podría ser que tuviéramos que realizar la elección con boletas con cantidades mucho más grandes de candidatos, lo cual impone variantes al proceso de cómputo en la casilla, a los procesos finales de cómputo de la elección, a los mecanismos logísticos para operar la elección”.

“Todas estas cosas están sobre la mesa, se están estudiando con gran intensidad y si la elección fuera el próximo mes el INE no estaría preparado para hacerla, pero desde luego el primer domingo de junio del 25 la elección estará lista y resultará con la misma calidad que el Instituto tiene el hábito de proporcionar a la sociedad. No es casual, estamos ante una sociedad que ya no aceptaría otra cosa que elecciones íntegras, transparentes, vigiladas e impugnables”, puntualizó.

“Presentaremos en los próximos días un presupuesto para la elección judicial, no tengo una cifra precisa, pero previsiblemente sería superior al costo de la elección presidencial pasada, dada la complejidad. Estamos hablando de un país con 100 millones de personas registradas en el padrón electoral y 1,950 kilómetros cuadrados, no es barato llevar a votar en condiciones democráticas a la población en un país como el nuestro”.

El consejero abordó diversos temas sobre los aspectos políticos, económicos, logísticos e innovadores de la reforma judicial y adelantó que, aunque los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople’s) no están obligados a participar en esta elección, podría hacerse un acuerdo para que fueran concurrentes y participaran de alguna manera.

“Por lo pronto, la elección de jueces, ministros y magistrados federales no involucra a los Ople’s, no descartamos algunos mecanismos de cooperación institucional, aunque no sean obligados estrictamente, pero tampoco tendría que ser así. Por lo pronto lo que hay en la mesa es una obligación que corresponde al Instituto Nacional Electoral”.

A la conferencia magistral acudieron jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, integrantes de la vocalía estatal del Instituto Nacional Electoral, consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y representantes de partidos políticos, entre otros invitados.