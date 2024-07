Elección de integrantes del Poder Judicial atenta contra la democracia: diputado del PAN SLP

El diputado del PAN Juan Francisco Aguilar Hernández manifestó que es un grave peligro para el Poder Judicial la elección de los jueces, magistrados y ministros.

“Es un peligro para la democracia someterlos a la voluntad del pueblo, por eso habría que ver esquemas, con la reforma que se hizo en el 94, cuando el Poder Judicial creció, cuando se creó el Consejo de la Judicatura Federal, donde se implementó la carrera judicial, la mayor parte de los jueces son personas con un trabajo técnico”.

“Se deberían hacer ciertos movimientos en una reforma para que puedan tener los ciudadanos más alcance y más cercanía con los titulares de los órganos jurisdiccionales”.

México necesita de una reforma al Poder Judicial, no en la forma de elegir a sus integrantes sino para hacerlos más cercanos a la gente, como ocurre con los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que se vuelvan sensibles y su actuación este bajo escrutinio permanente.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Aguilar Hernández reiteró su desacuerdo con la reforma al Poder Judicial que se analiza en la Cámara de Diputados, ya que coincide en que es necesario un cambio para tener un Poder más cercano a la gente, más técnico, porque la ciudadanía no tiene acceso a los jueces, magistrados y menos a los ministros.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

“La impartición de justicia no se debe de implementar en base al contentillo de nadie, los jueces que dictan sus resoluciones deben actuar conforme a lo que mandata la Constitución y las leyes que aplican; pueden entrar los poderes fácticos a buscar esos apoyos y no tener esa autonomía que se requiere al momento de dictar una sentencia”.

Insistió en que “el Poder Judicial en el fondo necesita una reforma pero lo que no debe de estar ni siquiera a discusión es el nombramiento de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Eso sí, definitivamente sería un retraso. Lo vemos en los países donde la justicia llega a los gobernados porque los nombramientos de estos titulares no son mediante la votación del gobernado”.

Puntualizó que “esos mecanismos deben de no tomarse en cuenta, debe prevalecer la carrera judicial y nada más aumentarle esa cercanía, cambiar los ciertos privilegios que puedan tener a veces los jueces. El que el juez no sea imposible de acceder, como es hoy que uno quiere ir a visitar un juez, un magistrado, un ministro y no te reciben”.