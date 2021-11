El turismo en SLP no será solo por economía, sino también por inclusión: Enrique Galindo

Tras reconocer que para su gobierno el tema turístico es fundamental, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, pidió a los integrantes del Comité de Turismo Municipal, que fue instalado este viernes, colaborar con el gobierno de la ciudad para encontrar un equilibrio que permita que el turismo se convierta no solo en una palanca económica, sino en un ejercicio de reconciliación.

“Estamos aprendiendo a hacer que el turismo en materia de inclusión sea también un espacio de convivencia para todos”.

Al tomar protesta a los integrantes del Comité de Turismo Municipal y firmar el acta de instalación del mismo, el Jefe de Gobierno Municipal indicó que como autoridad pretenden que este órgano trabaje de forma vigorosa para concretar acciones en favor del crecimiento y la consolidación de la ciudad como un polo turístico importante.

“Pretendemos que no sea un comité hueco, de ornato; que no sea un comité solo para reunirnos de vez en cuando y escuchar lo mismo, porque a estos comités si no se les da un programa, si no se ponen metas, nos vamos a poder reunir seguido pero realmente le estaremos dando vueltas a los temas y creo que San Luis no se lo merece”.

Al referirse al Centro Histórico de la ciudad, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos calificó de urgente la necesidad de reordenar esta zona de la Capital de manera prioritaria: “Intentamos darle vida al centro y creo que se nos desvirtuó porque ahora tiene exceso de vida nocturna; descontrolada, lo debo decir tal cual, pues incluso primero le apostamos a que los potosinos regresaran a vivir al Centro Histórico y ahora, en los lugares donde hay gente viviendo, enfrente tiene un antro y a espaldas tiene otro y entonces es imposible vivir en paz o dormir tranquilos, no solo para la gente que nos visita y está hospedada en un hotel, sino para quienes viven en la zona”.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí adelantó a los integrantes del Comité de Turismo Municipal que su administración ya trabaja en un programa para aquellos ciudadanos que viven en situaciones económicas precarias y con ello cambiar su perspectiva de vida.

“Queremos provocar el turismo para la gente que no gasta, para la más pobre. Imagínense el grado de responsabilidad social que eso significa, pues tendríamos que ir por la gente a las comunidades, a las rancherías, a las zonas más alejadas, quienes no van a gastar un centavo porque son quienes tienen la necesidad o quienes menos fortalezas económicas enfrentan, y los traeremos al Centro”.

“Y serán probablemente niños o adolescentes quienes con simplemente conocer el Centro, el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, algún museo, cambiarán su perspectiva de vida y con ello entonces el turismo ya no solo será un tema de negocio, de comercio, sino de inclusión, y eso nos da otra perspectiva de ciudad pues tendremos la oportunidad de ver al turismo desde otra óptica y de que podamos ver a nuestra ciudad como una ciudad que busca la inclusión a toda costa y que no solo utiliza al turismo para hacerlo, pues además de lograr con el turismo común ingresar dinero y tener recursos para potenciamos y proyectamos a nivel nacional e internacional, también con esto créanme que ya estaríamos ganando”.

Galindo Ceballos dejó en claro que el turismo como palanca de desarrollo obliga al gobierno de la ciudad a poner al día al Centro Histórico, por lo que le solicitará a la dirección que se empeñe en poner al primer cuadro de la ciudad como una de las zonas de mayor influencia para atraer a ese turismo.

“Si nuestro centro es nuestra playa, pues hay que ponerla bonita, hay que ponerla al día; pero ahora hay que agregarle ese concepto de ser además una playa incluyente para lograr con ello hacer de esta capital la primer capital de turismo incluyente y ser reconocidos nacionalmente por eso”, subrayó.

El Presidente Municipal Capitalino Enrique Galindo Ceballos, adelantó que para el cierre de este 2021 y para todo el 2022, la ciudad destacará por recibir una gran cantidad de eventos y congresos que le permitan situarse como uno de los destinos más visitados del país.

“Nos hemos empeñado en el turismo de reunión y ahorita tenemos una lista de compromisos, de enlaces y cartas de intención con 23 congresos, entre lo que termina el año y en todo el 2022, y aunque este tipo de eventos al municipio no le dejan recursos, sí le dejan recursos a la ciudad, sí le dejan derramas a la ciudad, y entonces los hoteles, los restaurantes, los guías, las agencias de viajes y hasta los estudiantes de turismo tendrán que estar listos para recibir a todos quienes nos visitarán”.

