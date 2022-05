"El Sol de San Luis", ejemplo de campañas de vacunación para sus trabajadores: Yolanda Cepeda Echavarría

El Sol de San Luis es ejemplo de Campañas de Vacunación para sus trabajadores, afirmó la presidenta del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

La legisladora estuvo en esta casa editora para atestiguar la jornada de vacunación contra Covid-19 que emprendió este medio de comunicación para su base laboral, no solo vigiló este proceso sino que aprovechó para aplicarse su dosis respectiva, así como el resto de los trabajadores que la acompañaban.

Reporteros, administrativos, publicistas, encargados de las rotativas, diseñadores, fotógrafos y todo el personal, participaron de este proceso que la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, PRI, consideró como un ejemplo al que deben sumarse todas las empresas a fin de alejar a sus trabajadores de contraer está letal enfermedad.

“Me da mucho gusto esta solidaridad de la empresa con los trabajadores que hacen que día a día el trabajo salga adelante y el compromiso que tienen con la salud se ve y se nota, aquí están siendo atendidos con dignidad, respetando sus derechos porque acceder a la vacuna Covid es un derecho de todo ser humano".

Mencionó que desde el Congreso del Estado hacen el exhorto para que la ciudadanía se vacune ya que el 4 por ciento de la población aún no tiene la vacuna "tenemos el dato de que hay jóvenes de 19 a 25 años de edad que todavía no han sido vacunados, hay 60 mil jóvenes que no han tenido la posibilidad de acercarse al refuerzo y creo que deben hacerlo, ya hasta hay vacunación en los centros comerciales".

Calificó de positivo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, salga a las empresas para aquellos que no tienen tiempo de acudir, tienen miedo o no saben dónde se encuentran sus centros de vacunación, por eso El Sol de San Luis se convierte en ejemplo entre los medios de comunicación y el sector de la iniciativa privada para que se realice la aplicación de vacunas.

"Mi reconocimiento absoluto para esta empresa que se ha preocupado por sus colaboradores y por todos los que hacen de la noticia de esta empresa tan importante en San Luis Potosí una realidad”.

