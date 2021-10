El sistema neoliberal ha castigado fuertemente a nuestras familias: Mons. Cabero

La unión familiar no debe dejarse ni sustituirse por nada, porque la familia es sagrada, y la convivencia es elemental e indispensable

Cada año las familias potosinas acuden en peregrinación hacia la Basílica-Santuario-Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y yo las acompañaré el Sábado 07 de Noviembre a las 8:00 de la mañana, en este peregrinar para pedir por la Mujer, por la Vida y por el bienestar de nuestras Familias. Esta caminata la organiza la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis Potosina a través de los diversos Movimientos de Espiritualidad y Apostolado que la integran, como es el Área de la Vida, entre otros.

Yo los acompañaré porque la familia es clave en la vida de la sociedad y de todo ser humano, es el núcleo que fortalece, nutre y aporta a la sociedad esos valores y ese sentido de familia, y que ahora la improvisación y las corrientes de pensamiento que existen atentan contra la familia, pues desgraciadamente, muchos de los que se unen en matrimonio ya no tienen la perseverancia y la fuerza que nuestros antepasados tuvieron de esos valores familiares auténticos que sostuvieron en sus luchas y que siguen hoy en pié de lucha, afrontando la vida, la enfermedad, el trabajo, las adversidades.

Así lo señaló en Entrevista, al término de la celebración de la Misa Dominical, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, en la S.I. Catedral metropolitana potosina.

“De alguna manera todos tenemos recuerdos de esa unión familiar, de esa perseverancia que ellos tuvieron y que todos debemos imitar, porque en verdad los domingos, lo que más extraña uno más era celebrar a la familia y compartir en familia bellísimos e inolvidables momentos; le llamábamos el “Día de la Familia”, día especial, dedicado exclusivamente a la unión familiar”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Los hijos salían a hacer deporte o de día de campo, pero la comida familiar era insustituible el Domingo. Ahora hay familias que se reúnen los Sábados, porque a veces viajan o trabajan, pero la unión familiar no debe dejarse por nada ni sustituirse por nada, porque la familia es sagrada, y la convivencia es elemental e indispensable”.

“Es sumamente importante conservar esas costumbres tan bonitas, y ojalá las familias se sumen a esta Caminata y recuerden el gran valor trascendental que tiene la familia, y sobre todo recuerden la maternidad de María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, y podamos caminar hacia ella, desde la Catedral potosina, hasta su recinto mariano donde Ella nos espera con amor”.

“En esta caminata del 07 de Noviembre que inicia a las 8:00 AM en Catedral para peregrinar a partir de las 9:00 AM por toda la Calzada de Guadalupe hasta llegar a la Basílica a Misa de 10:00 AM, recordaremos la presencia de Dios y la Maternidad de María, a quien de manera especial los mexicanos tuvimos el privilegio, bendición y honor de que Ella pisara tierra mexicana”.

“No nos quedemos honrando ese momento, sino hay que luchar para que se trascienda, porque en el momento en que Ella apareció fue cuando el indígena estaba postrado, humillado por la situación de la conquista, pero ahora muchas familias están postradas por este sistema neoliberal que ha castigado fuertemente porque el trabajo no se ofrece a todos, y cuántos hay sin tener un trabajo digno, estable, que favorezca a las necesidades de las familias de los pobres obreros, y por eso hoy por las circunstancias que vivimos, vemos que el “Día de Muertos y en Navidad o Fiesta de Reyes, buscan un puestecito para vender y sacar algo más. Así que no nos quedemos mirando y cruzados de manos ante esta situación social que nos ha tocado vivir”.

“Es importante que la responsabilidad social de los que están en el poder económico, poder sindical y poder religioso –si lo quieren llamar así--, establezcan una reunión de participación para ayudar a los que menos tienen, porque cada vez está creciendo más la necesidad de atender a nuestras familias, porque por un lado, las escuelas se han encarecido, incluso las oficiales, ahora cuesta mucho la educación, los padres de familia sufren para dar material necesario a sus hijos estudiantes; no les alcanza el sueldo porque a veces les piden mucho material en sus centros educativos”.

“Ojalá los directivos académicos de todos los centros escolares dialoguen con los maestros para que les hagan saber que no pueden exigir más de lo debido a los Papás, que no siempre alcanzan con su sueldo a darle todo el material que les piden a sus hijos. Es tiempo de dialogar para el mejor beneficio de nuestras familias que se han visto afectadas por la carestía”. Dijo el Sucesor de los Apóstoles.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis