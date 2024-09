El pueblo debe gobernar para liberarse; Antorcha es la vanguardia y la consciencia de clase

Chimalhuacán, Edomex.- Ante más 15 mil antorchistas que festejaron el 36 aniversario de la organización en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional, afirmó que aún no ha existido un verdadero gobierno popular en nuestro país a pesar de los cambios de partidos y presidentes en el poder, y que éstos nunca han sido verdaderamente elegidos por el pueblo y no representan sus intereses ni cambian su situación. Por ello, es necesario que el pueblo trabajador tome el poder político y libere de manera integral a la clase trabajadora: "El pueblo necesita tomar el poder y gobernar a México. Necesitamos que entienda y se dé cuenta que se requiere un gobierno que lo saque de la pobreza, la ignorancia, la insalubridad; la falta de servicios y educación y termine con la violencia desbordada; el pueblo necesita poner a un presidente salido de sus entrañas".

En el Estadio de Futbol "La Joven Guardia", el líder social, al hablar de Chimalhuacán como modelo de gobernanza popular, destacó la presencia de Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder histórico del antorchismo en el estado y especialmente en este municipio, donde dirigió la transformación del mismo por más de dos décadas: "Es una obra verdaderamente monumental, no fue nada fácil revertir el atraso de siglos en renglones fundamentales para la vida de la gente: drenaje, electrificación, vivienda, y la transformación que tuvo que ver con la vida educativa formal y espiritual del pueblo. El valor de todo esto no tiene precio y los chimalhuacanos deben reconocerlo". Sin embargo, dijo, que a pesar de todo este gran esfuerzo, no se puede resolver de manera completa la problemática de un municipio si esto no es parte de una estrategia nacional, de un proyecto de un gobierno que cuente con el dinero, el poder y la infraestructura de toda la nación.

El líder del antorchismo nacional subrayó que para solucionar los problemas que existen en el país se requiere de mucha entrega y trabajo, y que, por su misma naturaleza, nadie se atreve a enunciarlos y enfrentarlos como es debido, es decir, con un proyecto de país que ponga en primer lugar las necesidades del pueblo trabajador, quien es el que sostiene sobre sus hombros la economía: "Los gobernantes no representan los intereses reales del pueblo, representan los intereses de las fuerzas que tienen que ver con el dinero o las relaciones internacionales, las cuales son impuestas para defender sus propios intereses" y esto demuestra que los problemas, que desde hace más de 100 años atormentan a nuestro país, solo se han acentuado y profundizado y la única solución es un verdadero cambio de clase en el poder.

Añadió que hasta el momento no hay un partido político serio que se proponga la toma del poder político donde sea la clase trabajadora quien gobierne y que tenga una vanguardia; “Los antorchistas decimos: Antorcha nació con este propósito: la liberación integral del pueblo trabajador; los antorchistas hemos entendido que hay que tomar el poder político para que gobierne el pueblo como clase. Somos la consciencia, la vanguardia del pueblo trabajador, y nuestra tarea es educarlo y organizarlo".

Por su parte, el dirigente de la agrupación en el Estado de México, Brasil Acosta Peña, remarcó que, pese a los embates, Antorcha sigue más viva que nunca y que, a diferencia de otros grupos políticos, no están coaccionados por apoyos o tarjetas, sino que lo hacen por una verdadera convicción de cambiar la situación del país: "Quisieron acabar con nosotros pero no pudieron y no resolvieron los problemas esenciales a los que se habían comprometido; la inseguridad, la falta de salud. Aquí estamos celebrando 36 años y vamos por más, hasta lograr que México se convierta en una patria más justa y equitativa".

Por su parte, Telesforo García Carreón, dirigente de Chimalhuacán y anfitrión del evento, afirmó que la convocatoria de más de 15 mil antorchistas era una prueba fehaciente de lo que se ha hecho por este municipio. Sin embargo, advirtió: "No basta ganar el poder público en un municipio y hacer las cosas bien, mientras el resto del país es un verdadero infierno. Los antorchistas debemos elevar la mira y ver más allá de nuestra calle, ya que necesitamos no sólo un nuevo Chimalhuacán, sino un nuevo México", concluyó.

El evento estuvo engalanado por un acto cultural con la poesía “El pueblo”, de Pablo Neruda; la canción “La luna y el toro”, de Carlos Castellanos y el baile “Fiesta Norteña” a cargo del “Ballet Estatal Humberto Vidal Mendoza”; el banquete artístico mantuvo muy atentos a los miles de asistentes que reafirmaron su compromiso y la tarea de ser la vanguardia de los trabajadores de México para conquistar un futuro mejor y de bienestar para todos.