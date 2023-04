El público opina sobre la diversidad en Disney

La compañía Walt Disney actualmente está considerando mayor diversidad en sus películas representando más culturas, razas y géneros, dejando a un lado historias conservadoras donde la mayoría de los personajes protagonistas eran blancos, heterosexuales y cumplían con la norma conservadora que reinaba desde hace mucho en esta empresa.

La cinta “Un Mundo Extraño”, tiene a un personaje adolescente abiertamente gay, lo que causó polémica, una situación similar se presentó cuando anunció a la actriz Halle Bailey como la nueva “Sirenita” por su tono de piel, mismo caso con la “Hada Azul” interpretada por Cynthia Erivo en la reciente adaptación de Pinocho y en el próximo largometraje “Peter Pan y Wendy”, Yara Shahidi dará vida a “Campanita”.

Al anunciar este tipo de cambios, algunas personas se cuestionan si es una inclusión forzada, si realmente promueven la diversidad o si lo hacen por publicidad, pero ¿qué opinan los ciudadanos por este nuevo concepto? ¿están a favor o en contra de la nueva propuesta al cambiar los rasgos físicos de los personajes? En un sondeo realizado por El Sol de San Luis ellos dijeron esto:

Andrea Iveth, piensa que “el usar otros colores en las princesas de Disney es una muy vil idea ya que le quitan originalidad, si quieren poner otras características y rasgos en ellas, entonces que se den a la tarea de crear otras”.

Julieta opina que se le parece una buena idea “por qué está tratando de tener inclusión y de romper con los estereotipos que hasta el momento la misma sociedad se ha encargado que inculcarle a las generaciones, también considero que así dejará de existir tanta discriminación en el mundo”.

Mauricio dijo que está a favor y en contra, “sí y a la vez no, está bien porque puede evitar el racismo, pero no me parece porqué están cambiando sus personajes y tienen que asemejarse a los originales, pierden ese toque especial que tenían y eso afecta en las películas.

Karen Denisse, externó que “está muy bien, ya que la sociedad se ha encargado de poner ciertos estereotipos ante la sociedad, sabiendo que eso está mal por que desde pequeños los educamos a ver cuerpos perfectos, gente blanca, personas flacas y sin ninguna imperfección, en mi opinión está muy bien que hagan inclusión hacia otras personas que no sólo esperemos cosas perfectas por que nadie es perfecto”.

Daniel, por su parte no le agrada este nuevo concepto: “yo pienso que está mal porque la esencia original de los personajes se va perdiendo, el no tener la misma apariencia a los que conocemos creemos que son otros.

Mayra Angélica aseguró que “es interesante ver como se ha modificado la manera de interpretar a las princesas, ya que en años anteriores, lo que nos proyectaban eran solamente princesas castañas o rubias, lo cual uno de pequeño pensaba que solo las niñas con estas características podían vestirse de princesas o bien interpretar a una de éstas en actos escolares o recreativos. Cabe mencionar que las princesas con menos proyección eran Jasmine (morena), Pocahontas (morena y nacida en una tribu) y Mulán (de origen asiático). Es importante que las actuales generaciones vean que no importa las características que tengan, siempre pueden ser una Princesa o Principe”.

Naome Loreley también está a favor “está súper bien que estén rompiendo estereotipos para que las pequeñas de hoy en día no piensen que para ser una princesa tienen que ser de tez blanca o que tienen que tener un cuerpo delgado para poder ser una de ellas, ya que con eso aumentas el autoestima de las niñas y niños.

Y ustedes amigas y amigos lectores, ¿qué opinan del tema?