El potosino Juan Ramiro Robledo, acusado de violencia política de género (video)

La diputada federal sin partido, Susana Prieto Terrazas, denunció haber sido víctima de violencia política en razón de género de parte de Morena y del también diputado federal, de origen potosino, Juan Ramiro Robledo Ruiz, esto durante la sesión de la Cámara de Diputados que se llevó a cabo este lunes 26 de agosto.

A través de videos publicados en redes sociales, Prieto Terrazas acusó al congresista potosino de no dejarle hacer uso de la palabra durante las discusiones sobre la Reforma Judicial que permitiría elegir a magistrados y jueces por voto popular.

“Soy abogada postulante con 40 años litigando en diversas áreas del Derecho, no estoy de acuerdo con su reforma y ellos lo saben, por eso no me dejan tomar la palabra”, señaló la legisladora.

Prieto Terrazas recordó que abandonó la fracción parlamentaria de Morena en febrero pasado, luego de que la propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana no fuera aprobada en la presente legislatura.

Agregó que Morena la ha obligado a unirse a una fracción parlamentaria bajo el argumento de que el reglamento de la Cámara de Diputados solo regula a aquellos que pertenecen a alguna fracción parlamentaria: “Juan Ramiro me dijo que fuera a poner a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mis intervenciones, y la Jucopo me dijo que fuera con Juan Ramiro en Puntos Constitucionales.

Pese a lo anterior, el Artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que a los diputados sin partido se les debe guardar las mismas consideraciones y apoyarlos para que puedan desempeñar sus atribuciones.

Sobre su baja en la fracción parlamentaria de Morena, Prieto Terrazas declaró: “abandoné la fracción parlamentaria de Morena el último (día) de febrero, la violencia política que han ejercido en mi contra es una vulgaridad, no le han pagado desde febrero a mis asesores, no me han depositado las subvenciones, me sacaron de la Comisión de Puntos Constitucionales”, detalló la congresista.

Cabe mencionar que, de acuerdo con información de la Cámara de Diputados, Prieto Terrazas fue integrante de dicha comisión del 16 de marzo de 2023 hasta el 24 de julio de 2024; además, Juan Ramiro Robledo es el actual presidente de esta misma comisión, desde el 30 de septiembre de 2021 y hasta el fin de la actual legislatura, el 31 de agosto de 2024.

Reforma al Poder Judicial también puso al diputado en el ojo del huracán

A través de su cuenta de Facebook, Daniel Pedroza Gaitán, abogado que se desempeñó como secretario de Finanzas durante el sexenio de Juan Manuel Carreras, criticó el apoyo de Juan Ramiro Robledo a la reforma judicial y a la eliminación de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Usuarios de redes sociales respaldaron la publicación de Pedroza Gaitán, con comentarios como “es una pena que San Luis Potosí, aparezca con esos representantes que dan pena. Juan Ramiro Robledo a cargo de cumplir con los deseos nefastos de esa clase resentida”, o “Hago mío tu comentario, es una gran decepción el evidente desprecio a sus convicciones y se baja al nivel de su siniestro, ahora despreciable jefe”.

Incluso algunas personas que también se identificaron como ex alumnos de Robledo Ruiz se mostraron en contra de la reforma judicial y dijeron haber pasado “de la admiración al repudio”.

Por su parte, el diputado morenista contestó a los dichos de Pedroza Gaitán con un escrito, mismo que el ex secretario de Finanzas publicó en su cuenta de Facebook, al considerar justo dar una réplica al diputado federal.

En dicho escrito, Robledo Ruiz recordó haber formado parte de la instalación del INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de haber renunciado al PRI hace 20 años y ser electo diputado federal por Morena en la legislatura saliente.

El congresista termina su réplica con la frase “asumo mi costo y por lo que toca a ti, revisa tu propio historial".

Cabe recordar que en 2022 Daniel Pedroza tramitó un amparo ante un Juez de Distrito, pues enfrentaría denuncias por daños a las arcas públicas durante su gestión frente a la Secretaría de Finanzas en el pasado gobierno estatal.