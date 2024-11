El oficial Domínguez: 30 años al servicio de la Seguridad en SLP

Ser un profesional en lo que se hace garantiza tener un proyecto de vida, “para mí mi proyecto de vida era cumplir los 30 años como policía dentro de la Guardia Civil del Estado y tener la oportunidad de jubilarme después de ser testigo de toda una vida de transformaciones dentro de la corporación”.

Así lo cuenta con profundo sentimiento, el oficial José Alberto Domínguez Rodríguez, uno de los tantos elementos de mayor antigüedad de la Guardia Civil Estatal que están dejando ya las filas de la corporación, para ahora disfrutar de lleno a su familia y el fruto de su trabajo.

A lo largo de sus 30 años de servicio, el oficial Domínguez cuenta que ha sido testigo de la evolución de la seguridad en el estado, desde cómo ha ido modificándose el comportamiento social, hasta la formación de los nuevos elementos, manejo de nuevo armamento cada vez más sofisticado, el uso de la tecnología en acciones de seguridad y sobre todo, de la nueva forma de integrar estrategias y operativos.

Destaca, que con todo ello, sin duda alguna, la seguridad en San Luis Potosí no es igual ahora que hace 30 años cuando él ingresó a la corporación, en mayor medida, la preparación y adiestramiento con que ahora cuentan los nuevos oficiales de la Guardia Civil Estatal, dista en mucho de la de hace 30 años.

“Han cambiado muchas cosas, las convocatorias para las nuevas generaciones, hoy se concretan nuevas generaciones mucho mejor preparadas, con mejor capacitación, adiestramiento, uso de tecnología, mejor armamento, eso fortalece dar un mejor servicio a la población”.

La policía de ahora no es como la de antes, ahora se cuenta con mayor preparación y profesionalización para hacer frente a retos que hace 30 años no se tenían, “y a los que uno fue adaptándose con base en cursos de actualización que ahora son permanentes, el punto es no quedarnos atrás de las nuevas generaciones, es prepararse y adiestrarse cada día no solo en el tema operativo y de capacidades, sino también como persona”.

En sus 30 años de servicio, comenta que ha “visto y vivido de todo”, pero omite narrar algún suceso, ya que lo mejor vivido y presenciado, dice; es la satisfacción de servir, de poner un granito de arena para mejor la seguridad en el estado.

En su plática, el oficial José Alberto comenta que al igual que otras profesiones, la seguridad pública puede verse como una opción más de superación, de ser alguien en la vida, de dejar huella y de un día aun en buena edad, disfrutar de lleno de la familia, de otras actividades y sobre todo, de los logros obtenidos por cada año de trabajo y de riesgos y satisfacciones.