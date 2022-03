El nuevo escenario del trabajo: una transformación necesaria

La pandemia, desde el punto de vista organizacional, nos ha dejado unos aprendizajes importantes y unos retos bastante ambiciosos que exigen cambios en nuestros estilos gerenciales. Con esto no pretendo que todo el mundo copie con exactitud un estilo porque dependerá de cada organización los elementos que deba transformar o no, ya que no hay una realidad única.

Sin embargo, la variable del cambio debemos mantenerla no como una variable aleatoria sino como una variable permanente en nuestros análisis.

Esta discusión no es nueva; de hecho ya el estudio del cambio organizacional nos había llevado incluso al rediseño de competencias, dentro de los cuales estaba la flexibilidad, la adaptabilidad, la creatividad, la innovación y hasta se le empezó a dar valor a la intuición, rompiendo con el esquema tradicional rígido que veníamos implementando.

Trabajar en una nueva modalidad afectó el balance vida-trabajo de los empleados; generando lo que se conoce como team burnout, lo que impactó de inmediato sobre elementos que pensábamos que teníamos controlados como la comunicación, el manejo de conflictos y hasta el sentido de pertenencia.

Y esto nos llevó a entender que aun cuando ya habíamos dejado de ver al hombre como un recurso para verlo como un generador de recursos que exigía mayor nivel de atención y cuidado de parte de las organizaciones, aun seguíamos tomando decisiones en base a resultados, sin analizar a profundidad que había detrás de ello.

Con la pandemia, el estudio desde la perspectiva de la persona se hizo necesario, porque el tema de las emociones que hasta ahora había sido abordado como un área de capacitación de RRHH, ahora se nos convirtió en un tema de rutina.

Las habilidades interpersonales y la inteligencia emocional parecen convertirse en temas fundamentales para la consolidación de espacios de trabajos con un clima organizacional favorable.

Perdimos el dominio del tiempo y espacio con la modalidad en línea, lo que se tradujo en altísimos niveles de estrés junto con ansiedad y hasta depresión.

Estudios demuestran que el incremento de estas enfermedades ha sido importante y el costo en los niveles de productividad de los equipos muy alto, aunado a la inseguridad permanente sobre la estabilidad laboral de nuestra gente.

No supimos cómo hacer para que nuestros empleados tuvieran delimitado el trabajo y su vida personal en un mismo espacio ni el costo emocional que traía implícito.

Para lidiar con esto requerimos dejar los entornos formales y rígidos hacia entornos más flexibles y adaptables, analizar cada empleado como un caso que exige medidas únicas, generar espacios de discusión personalizados para permitir que fluya las inquietudes y preocupaciones de nuestros equipos. Recordemos que la gerencia superó la búsqueda de la certidumbre, lo que estamos tratando de superar es aprender a vivir con la incertidumbre.

Es decir, es un proceso de aprendizaje continuo.

Tengamos como lema qué debemos aprender a aprehender, para así aprender a desaprender y así aprender haciendo.

Mariana Córdova, profesora de la Escuela de Negocios Tec campus SLP.

Tiene 25 años de docencia en Educación Superior, más de 10 años de asesoramiento empresarial en Recursos Humanos, Capacitación y Desarrollo y Resolución de Conflictos.

Licenciada en Estudios Internacionales, ABogada, especialista en Gerencia Pública, Especialista en Neuro-gerencia, MBA, y Doctorado en Gerencia.

Las habilidades interpersonales y la inteligencia emocional parecen convertirse en temas fundamentales