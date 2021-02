“El Museo de los sin recuerdos” en el Teatro Polivalente

El Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario retomará las funciones virtuales del programa teatral “Vivo el arte”, acciones escénicas desde casa, ofreciendo al público la presentación de “El museo de los sin recuerdos”, trabajo audiovisual del reconocido actor, dramaturgo y director de escena Juan Carlos Vives, este sábado 27 de febrero de 2021 en punto de las 19:00 h.

Escrita y dirigida por Juan Carlos Vives, con las actuaciones del autor y Phany Molina, esta obra teatral es una coproducción de Búho Grande Teatro, Mi3rda Bonita Producciones y Meraki Producciones, que presenta al espectador un museo en Suecia donde el visitante es la misma persona que el personaje plasmado en las pinturas expuestas. Vaya confrontación. El señor Svart trabaja en una empresa en Estocolmo dedicada a organizar visitas guiadas por las salas de este museo. Vaya tentación. La mamá del señor Vit dejó una nota pidiendo a su hijo que viva esa experiencia museográfica. Algo confrontador y sumamente tentador no le dijo la mamá a su hijo antes de morir al parirlo. Sí, no somos nosotros, sino lo que representamos.

“El museo de los sin recuerdos” aborda la problemática de un hombre que visita un recinto virtual donde su propia vida es exhibida en cuadros pictóricos digitales que cobran vida ante su asombro y estupor, incluyendo aquellos tiempos donde él se encontraba aún en el vientre materno. Estamos frente a un desopilante espectáculo que explora las posibilidades digitales de encontrarte con uno mismo, algo que nos resulta bastante afín, más durante esta pandemia.

“Estamos haciendo televisión empleando la misma pasión con la que construimos el teatro. No me peleo con la tecnología, ni creo que nos ha deshumanizado del todo. No hay que perder de vista que son nuestras propias decisiones aquellas que nos construyen día con día, o que terminan por destruirnos”, comenta Juan Carlos Vives. “Estamos en medio de una devastadora crisis mundial, es decir, en el mejor momento posible para abordar esas preguntas que siempre nos quisimos formular, pero que la inercia ciega y el trajín impetuoso nos lo impedían”, concluye.

“El museo de los sin recuerdos” podrá disfrutarse en la fecha y horario señalados, a través de la plataforma virtual www.teatropolivalenteceart.mx en donde de manera previa, el público podrá adquirir sus accesos. Mayores informes mediante las redes sociales institucionales del Teatro y el Ceart San Luis, en Facebook, Twitter e Instagram.